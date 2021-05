La frontière entre le Québec et l’Ontario est fermée depuis le 19 avril.

La fermeture de la frontière entre le Québec et l’Ontario prolongée

Le gouvernement de Doug Ford a prolongé samedi la fermeture des frontières de l’Ontario avec le Québec et le Manitoba jusqu’au 16 juin minimalement, soit deux semaines de plus que ce qui était initialement prévu.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est à la mi-avril que le gouvernement ontarien avait d’abord annoncé qu’il interdisait les déplacements non essentiels entre l’Ontario et le Québec, mais aussi avec le Manitoba, afin de lutter contre la hausse jugée alarmante des nouveaux cas de COVID-19 et la propagation importante des variants.

La mesure avait alors pris effet dès le 19 avril, mais devait prendre fin mercredi prochain, le 2 juin. Par mesure préventive, l’Ontario a toutefois choisi de prolonger, par décret, la fermeture jusqu’au 16 juin minimalement. Les déplacements jugés « essentiels », soit ceux pour le travail ou pour des raisons de santé notamment, demeurent néanmoins permis entre les provinces.

Samedi, l’Ontario a signalé 1057 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès liés au virus. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré qu’il y avait 228 nouvelles infections à Toronto et 178 dans la région de Peel. Il y a aussi 82 ​​nouveaux cas dans la région de York et 71 à Hamilton.

Au cabinet du premier ministre François Legault, on confirme également que « les mesures actuelles demeurent en place ». La frontière entre le Québec et l’Ontario demeurera fermée « jusqu’à nouvel ordre », a aussi certifié une attachée de presse de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

En annonçant la fermeture de ses frontières en avril, le premier ministre Doug Ford, lui, avait également imploré le gouvernement fédéral de resserrer les frontières. « Chaque semaine, plus de 36 000 personnes passent par l’aéroport de Pearson. Les variants sont entrés par nos frontières et il faut en faire davantage dès maintenant », avait-il affirmé.

La semaine dernière, l’Ontario a annoncé un plan de déconfinement en trois étapes qui doit s’amorcer dans la semaine du 14 juin et qui doit évoluer en fonction du taux de vaccination de la population et d’autres indicateurs liés à la pandémie de COVID-19. La province a également annoncé la reprise des activités sportives extérieures, mais sous certaines conditions.