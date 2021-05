COVID-19

Rapport de la vérificatrice générale

Une « gouvernance inadéquate » à l’Agence de la santé publique du Canada

(Ottawa) La pandémie de COVID-19 est peut-être arrivée sans crier gare, mais l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) savait depuis plus de 10 ans que la gestion de la Réserve nationale stratégique d’urgence était « déficiente », et elle n’a pas agi – ce qui est symptomatique d’« une gouvernance et [d’]une surveillance inadéquates ».