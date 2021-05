Le bilan de la COVID-19 demeure stable jeudi au Québec, malgré une légère remontée des nouveaux cas, avec 436 infections supplémentaires et 10 décès en plus. Le nombre d’hospitalisations poursuit sa descente, pendant que la vaccination reprend de la vitesse.

Les 436 nouveaux cas rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 465. Cela représente une baisse de 30 % sur une semaine. Avec six décès supplémentaires, la COVID-19 continue à faire sept morts par jour en moyenne.

Des dix décès rapportés jeudi, quatre sont survenus à Montréal et deux dans le Bas-Saint-Laurent. Les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de Laval et des Laurentides rapportent aussi un décès supplémentaire chacune. Au total, 11 115 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus.

Le nombre d’hospitalisations poursuit sa descente, avec une baisse de cinq enregistrée jeudi. Pour l’heure, 394 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19. Aux soins intensifs, le Québec passe par ailleurs sous la barre des 100 avec une baisse de cinq patients là aussi, pour un total de 96.

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a confirmé jeudi, dans de nouvelles modélisations, que ses projections suggèrent « une diminution des nouvelles hospitalisations au cours des deux aux trois prochaines semaines », tant à Montréal que dans le reste du Québec. Moins de 20 % des lits réguliers et 35 % des soins intensifs sont occupés dans le premier cas, et 25 % des lits réguliers ou de soins intensifs dans le deuxième cas.

Avec une moyenne quotidienne de 5,5 nouveaux cas par 100 000 habitants, la province vient d’entrer dans la zone jaune (entre 2 et 6 cas par 100 000). Bien qu’elle ne passera pas en orange lundi, contrairement à la majorité des régions, Montréal continue à afficher depuis neuf jours un taux de propagation inférieur au seuil de la zone rouge (10 cas par 100 000). La métropole rapporte 7,8 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Mardi, la province a réalisé un peu plus de 30 000 tests de dépistage, soit le plus haut chiffre à ce chapitre dans les six derniers jours. L’Institut national de santé publique (INSPQ), lui, recense jeudi 155 nouveaux cas de variants par séquençage, pour un total de 7352 jusqu’ici. Le taux de positivité aux quatre souches sous surveillance est présentement de 91,7 %. Le nombre d’éclosions actives est quant à lui en baisse de 98, repassant ainsi sous la barre des 700 avec 678 foyers encore actifs. Du nombre, près de la moitié sont toujours issus des milieux de travail.

La vaccination en accélération

Côté vaccination, 86 453 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de mercredi au Québec, auxquelles s’ajoutent un peu plus de 4000 doses données avant le 26 mai qui n’avaient pas encore été comptabilisées. Dans les trois derniers jours, la province n’était pas parvenue à dépasser la barre des 70 000 doses administrées.

Un peu plus de 4,8 millions de Québécois ont reçu au moins une première dose, soit 56,3 % de la population du Québec. Du nombre, près de 371 000 ont reçu leurs deux doses, soit 4,3 % de la population.

De son côté, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve confortable d’environ 675 000 doses de vaccin pour la suite de sa campagne. Québec vise toujours l’atteinte du seuil de 75 % d’adultes vaccinés avec au moins une dose, d’ici le 24 juin.

« Les 47 970 doses de Pfizer attendues ont été reçues [mercredi] dans les régions, ce qui complète la livraison reçue jeudi dernier. Cette semaine, aucune nouvelle livraison n’est prévue », a aussi indiqué le MSSS dans un communiqué.

Plus tôt, jeudi, Québec a abaissé l’intervalle entre les deux doses du vaccin AstraZeneca à huit semaines. Les Québécois qui ont reçu une première dose de ce vaccin avant le 3 avril pourront obtenir la seconde dès le 29 mai dans des cliniques de vaccination sans rendez-vous. Un calendrier pour devancer la deuxième dose, tous vaccins confondus, sera publié la semaine prochaine.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian, Dubé a lancé un nouvel appel à la vaccination des 18 à 40 ans. « On n’a pas encore atteint notre 75 % pour ce groupe », a-t-il précisé jeudi.

Avec Fanny Lévesque

