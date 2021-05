COVID-19

Déconfinement

Montréal et Laval en rouge jusqu’au 7 juin

(Québec) Montréal et Laval devront patienter une semaine de plus avant de basculer du rouge à l’orange. Le gouvernement Legault annonce que ces deux régions resteront au rouge jusqu’au 7 juin alors que la Capitale-Nationale, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l’Outaouais tourneront à l’orange dès le 31 mai.