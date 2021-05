COVID-19

Vaccination

Un monde à deux vitesses

Alors que les populations de beaucoup de pays riches se réjouissent à l’idée de pouvoir enfin renouer avec les terrasses, les salles de spectacle et les soirées entre amis, nombre de pays pauvres sont frappés plus durement que jamais par la pandémie de COVID-19. Cette dichotomie, reflet du « nationalisme vaccinal » qui a primé jusqu’à maintenant, va-t-elle s’accentuer dans l’indifférence des nantis ou mener à un soubresaut de solidarité planétaire susceptible de freiner durablement la propagation du virus et de variants potentiellement catastrophiques ? Un dossier de Marc Thibodeau