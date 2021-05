COVID-19

Peut-on atteindre l’immunité collective ?

La vaccination permet souvent d’atteindre une « immunité collective », c’est-à-dire que les personnes non vaccinées sont protégées parce qu’une maladie ne circule plus dans la société. Or, dans le cas de la COVID-19, en dépit des progrès de la vaccination, il se pourrait qu’elle ne soit jamais atteinte.