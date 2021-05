Non seulement le Québec devrait atteindre son objectif d’avoir administré au moins une dose de vaccin à 75 % des adultes d’ici au 15 juin, mais tout indique qu’il pourrait même dépasser la barre des 80 %.

Pierre-André Normandin

La Presse

Coralie Laplante

La Presse

Déjà, près des deux tiers des Québécois de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, soit 4,4 millions de personnes. En plus de ceux-ci, environ 900 000 personnes ont pris rendez-vous pour recevoir leur première dose dans les prochains jours.

Le gouvernement québécois, qui s’est fixé comme objectif d’avoir administré une première dose à 75 % des adultes au 15 juin, espère maintenant dépasser ce seuil dans chacune des tranches d’âge. Pour y arriver, Québec doit convaincre 338 000 personnes âgées de 18 à 44 ans de prendre rendez-vous.

En effet, vendredi, le groupe des 45 à 49 ans a franchi le cap des 75 % et rejoint leurs aînés de 50 ans et plus qui ont tous atteint – et même largement dépassé – cet objectif. Plusieurs groupes affichent en effet des taux de plus de 90 % de vaccinés.

Atteindre ce seuil de 75 % chez les plus jeunes est envisageable, selon les sondages menés régulièrement par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

« La plupart des jeunes comprennent la vaccination, et leurs parents aussi », affirme la Dre Maryse Guay, membre du Comité sur l’immunisation du Québec, en précisant que la vaccination en milieu scolaire fait déjà partie du quotidien des jeunes.

La réticence à l’égard de la vaccination se fait même de plus en plus marginale. Le plus récent coup de sonde, mené du 30 avril au 12 mai auprès de 3300 adultes, indique que 8 % d’entre eux refusent de se faire vacciner et que 4 % hésitent encore. C’est nettement moins que les 14 % de refus et 10 % d’hésitation observés au début de l’année.

Ce constat s’explique par le nombre grandissant de personnes qui se font vacciner, mais aussi par l’effet bénéfique de la vaccination sur la propagation du virus, soutient la Dre Guay.

Les sondages de l’INSPQ montrent toutefois que la réticence et les hésitations face à la vaccination sont plus élevées chez les moins de 45 ans. Il reste que plus de 80 % d’entre eux disent vouloir être vaccinés contre la COVID-19.

« Il faut expliquer [aux jeunes] qu’ils peuvent être des porteurs de la COVID, et que les symptômes de la COVID longue, c’est pour tout le monde », observe Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Objectif à dépasser

Atteindre le seuil de 75 % chez les 18 à 44 ans permettrait au passage de faire grimper la couverture vaccinale chez l’ensemble des adultes à plus de 81 %. Si on tient compte de l’ensemble de la population du Québec – y compris les moins de 18 ans –, les deux tiers des Québécois seraient vaccinés.

La campagne de vaccination du Québec continue d’ailleurs à progresser rapidement. Le Québec a connu une autre journée faste jeudi, avec plus de 110 500 doses administrées en 24 heures. Il s’agit de la journée la plus achalandée dans les centres de vaccination depuis le début de la campagne, à la mi-décembre, à l’exception de la journée record du 12 mai (112 000 doses administrées). À ce jour, 4,7 millions de doses ont été administrées.

Québec ayant choisi de prioriser l’administration des premières doses, la campagne pour les deuxièmes doses progresse toutefois plus lentement. À ce jour, 303 000 personnes ont également reçu leur deuxième dose, soit 3,5 % de la population. Rappelons que l’objectif du Québec est d’offrir une deuxième dose à 75 % des 12 ans et plus d’ici la fin du mois d’août.

La tendance est toujours à la baisse

L’accélération de la vaccination survient alors que le bilan du Québec en ce qui a trait à la COVID-19 continue de s’améliorer. Bien que ce nombre soit supérieur à ceux des derniers jours, les 752 nouveaux cas rapportés vendredi s’inscrivent dans une tendance à la baisse. La moyenne quotidienne des nouveaux cas calculée sur une semaine est tombée à 653, en baisse de 18 % par rapport à la semaine dernière.

L’application des mesures sanitaires est toujours primordiale pour éviter une nouvelle flambée des cas.

« Ce n’est pas parce qu’on a une dose que nous avons la couverture vaccinale complète. C’est la deuxième dose qui va nous permettre de réellement relâcher », affirme Roxane Borgès Da Silva.

Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 a également continué à reculer. Vendredi, on comptait 437 personnes hospitalisées, soit 23 de moins que la veille. Sur ce nombre, 106 se trouvaient aux soins intensifs.

Avec neuf décès supplémentaires rapportés vendredi, la moyenne des décès demeure stable à sept. Le Québec observe un plateau, en ce qui concerne le nombre de morts, depuis maintenant deux semaines.

Sur les neufs décès recensés vendredi, cinq sont survenus à Montréal, trois dans Chaudière-Appalaches et un dans la Capitale-Nationale.