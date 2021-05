Le bilan COVID-19 du Québec continue à s’améliorer, le nombre de patients hospitalisés en raison de la pandémie diminuant rapidement. La province rapporte vendredi 752 nouveaux cas et neuf décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

On compte présentement 437 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 23 de moins que la veille. Du nombre, 106 se trouvent aux soins intensifs.

Bien que supérieur aux cinq derniers jours, le bilan des 752 nouveaux cas rapportés vendredi s’inscrit dans une tendance à la baisse. La moyenne quotidienne des nouveaux cas calculée sur une semaine est désormais de 653, en baisse de 18 % par rapport à la semaine dernière.

Malgré une tendance fortement à la baisse, Chaudière-Appalaches est désormais la région affichant le taux de propagation le plus élevé, soit de 13,9 nouveaux cas par 100 000 habitants. Elle doit cette position à la baisse plus forte encore observée au Bas-Saint-Laurent, qui a vu son taux chuter à 12,3 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Avec 267 nouveaux cas rapportés vendredi, Montréal a pour sa part vu son taux de propagation remonter, pour s’établir à 10 cas par 100 000 habitants, soit précisément à la frontière du seuil d’alerte rouge.

Avec neuf décès supplémentaires rapportés vendredi, la moyenne des décès demeure toujours stable à sept par jour. Le Québec observe un plateau dans ses décès depuis maintenant deux semaines.

Des neufs décès, cinq sont survenus à Montréal, trois dans Chaudière-Appalaches et un dans la Capitale-Nationale.

Le Québec rapporte un bilan élevé des vaccins administrés, soit de 110 513 doses. C’est le deuxième bilan le plus élevé depuis le début de la campagne, à la mi-décembre. À ce jour, 4,7 millions de doses ont été administrées. Ainsi, 52 % de la population québécoise a reçu au moins une dose, proportion qui grimpe à 64 % si on tient compte uniquement des personnes de 18 ans et plus. Rappelons que l’objectif est d’atteindre 75 % des adultes d’ici le 15 juin.

