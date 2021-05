Le Québec a officiellement franchi jeudi le cap de la moitié de sa population vaccinée contre la COVID-19, avec 50,7 % de Québécois qui ont reçu au moins une première dose, pendant qu’on rapporte 662 nouveaux cas, huit décès et une nouvelle baisse des hospitalisations.

Les 662 nouveaux cas s’inscrivent dans la tendance à la baisse. La moyenne calculée sur sept jours est de 666, ce qui suit une diminution de 18 % sur une semaine.

Avec les huit décès rapportés jeudi, la moyenne calculée sur une semaine demeure stable à sept. Ces nouveaux décès se répartissent dans sept régions. Montréal en rapporte deux, tandis que la Capitale-Nationale, la Mauricie-Centre-du-Québec, l’Outaouais, Laval, Lanaudière et la Montérégie en déplorent un chacune. Au total, 11 066 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus.

Dans le réseau de la santé, on observe une diminution de six hospitalisations jeudi, portant le total de patients hospitalisés en lien avec la COVID-19 à 460 dans la province. De ce nombre, 107 d’entre eux demeurent toujours aux soins intensifs, une baisse de six cas en 24 heures à ce chapitre, là aussi.

Le Bas-Saint-Laurent demeure la région la plus touchée présentement, mais la tendance y est fortement à la baisse. On y rapporte une moyenne quotidienne de 14,6 nouveaux cas par 100 000 habitants, en baisse de 41 % depuis une semaine. Elle est suivie de près par Chaudière-Appalaches, à 14,5 cas par 100 000 habitants, en baisse de 38 %.

Le 50 % atteint

Côté vaccination, 89 551 doses supplémentaires ont été administrées au Québec dans la journée de mercredi, auxquelles s’ajoutent 3763 doses données avant le 19 mai qui n’avaient pas encore été comptabilisées.

À ce jour, 4,4 millions de Québécois ont reçu une première dose. Ainsi, le Québec franchit officiellement le cap de 50 % de sa population vaccinée, avec 50,7 % de Québécois qui ont reçu ladite première dose. La proportion grimpe à 62,4 % si on tient uniquement compte des Québécois de 18 ans et plus. Notons par ailleurs que 287 000 personnes ont reçu leurs deux doses, soit 3,4 % de la population.

Le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve d’un peu plus de 548 000 doses de vaccin. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit dévoiler à 13 h les détails pour la vaccination des 12-17 ans. « Avant qu’on commence ce groupe d’âge, j’encourage les 18-44 ans à prendre rendez-vous pour dépasser le 75 % », a-t-il écrit en matinée sur Twitter.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise aussi que près de 1,3 millions de doses sont attendues cette semaine, dont 458 640 doses de Pfizer et 233 960 doses de Moderna. « Les 148 100 doses d’AstraZeneca attendues cette semaine ont été livrées hier et seront acheminées aux régions ultérieurement », précise-t-on également.

L’Institut national de santé publique (INSPQ), de son côté, rapporte 6482 cas de variants par séquençage en date de jeudi, un bond de 118 en 24 heures. Le taux de positivité aux principaux variants est de 90,4 %. Mardi, le Québec a réalisé 33 545 tests de dépistage, un chiffre stable par rapport à la moyenne.

Une deuxième dose au Québec pour les snowbirds

Plus tôt, jeudi, le MSSS a par ailleurs annoncé que les snowbirds et autres citoyens qui ont été vaccinés à l’extérieur du pays pourront « recevoir leur deuxième dose, si elle est requise » au Québec, en inscrivant simplement leur vaccination au Registre de vaccination provincial.

Les citoyens concernés pourront prendre rendez-vous via la plateforme Clic santé, comme tous les autres Québécois. « Plusieurs centres de vaccination par région ont été désignés pour l’inscription des vaccins contre la COVID-19 administrés à l’extérieur du Québec », a indiqué le ministère.

Fait important, toutefois : ces personnes devront « présenter une pièce d’identité ainsi qu’une preuve de vaccination lisible délivrée dans le pays où les doses ont été administrées ». « Aucune inscription ne pourra être faite sans cette preuve écrite. Les informations contenues sur la preuve seront validées afin de s’assurer qu’il s’agisse d’un vaccin autorisé par au moins un pays dans le monde et que l’intervalle entre les doses a été respecté », ont indiqué les autorités.

