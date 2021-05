La vaccination en milieu scolaire débutera à compter de la semaine du 7 juin, confirme Québec. Dans les centres de vaccination de masse, les 12-17 ans pourront prendre rendez-vous dès le 25 mai, avec des plages horaires réservées les soirs et les fins de semaine.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« En clair, les 12-17 ans vont commencer à prendre leurs rendez-vous mardi prochain, donc si vous ne prenez pas vos rendez-vous dans les prochains jours, c’est les 12-17 qui vont prendre vos doses », a expliqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, en s’adressant au reste de la population québécoise. « Il y a une petite compétition », a-t-il insisté, le sourire aux lèvres.

Québec prévoit que les deuxièmes doses seront données « en grande majorité avant la rentrée scolaire ». « C’est ce qui va nous permettre de commencer l’année scolaire du bon pied, pour les parents comme les enfants », a dit M. Dubé. Le directeur de la vaccination, Daniel Paré, a mentionné que la semaine administrative avant la rentrée est « une fenêtre qui pourrait être bien utilisée pour la deuxième dose ».

Dès vendredi, les sites de vaccination au circuit Gilles-Villeneuve et à l’aéroport Trudeau permettront de se faire vacciner à l’auto « en famille », a précisé le ministre.

Ce sont les Santé publiques régionales et les centres de vaccination qui seront chargés d’organiser la vaccination en milieu scolaire, de concert avec les centres de santé. Des navettes et autobus scolaires seront dépêchés dans les écoles pour transporter les élèves vers les centres de vaccination.

Pour les « cas d’exception » -par exemple un élève de 12 ans au primaire ou un jeune de 17 ans qui entrerait au cégep – « il n’y aura pas d’enjeux », a assuré le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. « La seconde va être offerte au mois d’août, peu importe qu’on ait 12, 13 ou 17 ans », a-t-il promis, en assurant que le réseau scolaire transportera les élèves de sixième année qui auront besoin de se faire vacciner.

Il ne faut pas s’inquiéter. Les exceptions, on a les moyens de bien les couvrir. Daniel Paré, responsable de la vaccination

Questionné à savoir s’il sera possible de mettre le masque de côté dans le réseau scolaire en août, si 75 % des jeunes ont reçu leurs deux doses, M. Roberge s’est fait prudent, mentionnant simplement que « les discussions se poursuivent à ce sujet avec la Santé publique » et que les mesures pour la rentrée seront dévoilées « d’ici la fin de l’année scolaire ».

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

L’état des choses

À travers son réseau scolaire, le Québec recense pour l’instant 26 593 cas au total, dont 22 708 sont des élèves et 3885 des membres du personnel. Présentement, on compte 2454 cas actifs chez les élèves et 480 dans le personnel, pour un total de 2934.

En tout, 2538 écoles ont eu des diagnostics positifs depuis le mois de janvier, dont 898 cas sont encore considérés comme actifs. Rappelons que les 14 ans et plus pourront décider par eux-mêmes de revoir ou non le vaccin, tandis que chez les 12-14 ans, une autorisation des parents sera nécessaire au préalable.

L’annonce du gouvernement fait suite à un avis publié mardi par le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui a fourni une recommandation favorable à l’utilisation du vaccin de Pfizer chez les jeunes de 12 ans et plus. L’organisme soutient que la « réponse humorale des 12-15 ans observée après l’administration de la deuxième dose » est « robuste, voire supérieure à celle observée chez les 16 à 25 ans ».

Comme les jeunes de 12-15 ans ainsi que plusieurs de ceux de 16-17 ans se retrouvent en milieu scolaire, « il pourrait être opportun de profiter de ce contexte pour mieux les joindre », avait d’ailleurs déjà prévenu le Conseil, pour qui il faudra également « adapter les messages lors de la vaccination considérant la réactogénicité plus importante dans ce groupe ».

La fréquence des réactions systémiques s’est en effet « avérée plus élevée chez les plus jeunes, en comparaison des personnes de 18 à 55 ans », reconnaît le CIQ. « La proportion de jeunes de 12 à 15 ans ayant fait une réaction fébrile a été de 10 % après la première dose et de 20 % après la seconde, alors que ces proportions chez les plus vieux étaient respectivement de 4 et 16 % », indique-t-on dans le rapport.