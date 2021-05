Dans le Bas-Saint-Laurent, les MRC de Kamouraska (photo), de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et des Basques passeront aussi au palier d’alerte rouge.

Les mesures d’urgence seront finalement levées dès lundi prochain dans le Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches et en Estrie, a confirmé mercredi soir le gouvernement Legault, « à la suite de discussions » avec la Santé publique.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est donc dire que l’ensemble des municipalités qui étaient toujours en zone de mesures spéciales passeront en zone rouge, dès le 24 mai prochain. La situation concernait la MRC du Granit, en Estrie, mais aussi les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, en Chaudière-Appalaches.

Par voie de communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rappelle que « l’objectif de ces mesures sanitaires exceptionnelles était de ralentir la transmission en limitant au maximum les contacts non nécessaires dans certains secteurs ciblés ». Comme « l’amélioration notable de la situation épidémiologique devrait se poursuivre » dans les prochaines semaines, il n’était plus nécessaire de maintenir ces mesures, laisse-t-il entendre.

Mardi, François Legault avait déjà confirmé que toutes les écoles primaires et secondaires pourront rouvrir dès lundi, avec la précision que l’alternance demeurera au secondaire en zone rouge. « Il reste quelques petits endroits où il y avait des mesures d’urgence, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, dès lundi prochain, toutes les écoles vont pouvoir rouvrir, sauf là où il y a quelques éclosions », a-t-il dit, sans toutefois s’avancer davantage.

Québec précise également que dans les régions où les mesures spéciales d’urgence seront levées, il ne sera finalement « pas nécessaire de respecter un délai minimum de 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence pour appliquer les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement ».

Sur la Côte-Nord, levée « hâtive » du couvre-feu

Comme prévu, la Côte-Nord passera lundi en zone jaune, à 00 h 01, a aussi indiqué le MSSS, précisant toutefois que le couvre-feu sera levé dès le 20 mai à 00 h 01 dans la région. Cette levée « hâtive » du couvre-feu, dit-on, est autorisée « en raison du contexte particulier de la pêche au caplan dans la région ». « Cette activité se déroule pendant une courte période de l’année et la récolte pourrait être en péril si le couvre-feu ne prend pas fin rapidement », justifient les autorités.

Après quatorze mois de pandémie, le gouvernement Legault a dévoilé mardi un plan de déconfinement qui esquisse un semblant de retour à la vie normale, gracieuseté des progrès plus importants que prévu de la vaccination. Partout au Québec, des « petits partys » pourront notamment avoir lieu dans une cour à compter du 28 mai et dans la maison d’ici la mi-juin. Le couvre-feu sera aussi levé partout au Québec, dès le 28 mai, pendant que les terrasses extérieures des restaurants pourront rouvrir sous certaines conditions.

Le port du masque, lui, ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux publics à la fin août, si 75 % des 12 ans et plus ont reçu les deux doses du vaccin.