Ce sont 75 % des adultes qui ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 ou qui ont pris un rendez-vous pour la recevoir, a annoncé mardi matin le premier ministre François Legault.

Coralie Laplante

La Presse

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait déclaré dimanche que 85 000 prises de rendez-vous supplémentaires étaient nécessaires afin d’atteindre l’objectif du gouvernement de 75 % des personnes de 18 ans et plus vaccinées.

« Je lance un défi aux Québécois : prenez rendez-vous d’ici demain midi pour qu’on puisse atteindre ce pourcentage dans la journée [lundi] », a écrit M. Dubé sur sa page Twitter.

Québec a comme objectif que 75 % de chacune des tranches d’âge soit vacciné. Cependant, ce ne sont que les 50 ans et plus qui correspondent actuellement à ce critère. Près de 400 000 personnes supplémentaires qui ont reçu une injection sont nécessaires pour que ce but soit atteint dans chacune des tranches d’âges.

Selon les plus récentes données diffusées par la Santé publique, c’est 49 % de la population québécoise qui est vaccinée. 

-Avec Pierre-André Normandin