Le Québec entame son déconfinement. Une série d’assouplissements seront autorisés au courant des prochaines semaines, au fur et à mesure que l’été arrivera, a annoncé mardi le gouvernement Legault. Parce qu’il peut parfois être dur de s’y retrouver, La Presse propose ici un résumé chronologique des nouvelles mesures.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

24 mai

Les élèves de toutes les écoles primaires et secondaires, y compris celles situées dans les régions qui sont toujours en mesures spéciales d’urgence comme le Bas-Saint-Laurent, pourront retourner en classe. Seule exception : en zone rouge ou « rouge foncé », les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire continueront l’alternance à un jour sur deux. La Côte-Nord, elle, passera en zone orange ce jour-là.

28 mai

A) Le couvre-feu sera levé partout au Québec. Les terrasses des restaurants pourront également rouvrir à l’échelle de la province. En zone rouge et orange, seuls deux adultes de bulles différentes (avec enfants mineurs) ou encore les personnes d’un même ménage y seront autorisés, tandis qu’au palier jaune, tous les résidants de deux foyers distincts pourront se réunir.

B) Les déplacements entre régions seront à nouveau permis partout dans la province, tout comme la tenue de rassemblements dans sa cour avec un maximum de huit personnes provenant de bulles différentes, ou avec les occupants de deux foyers distincts, en respectant toutefois la distanciation de deux mètres.

C) Enfin, les salles intérieures et les stades extérieurs ayant des « places assignées d’avance », comme le Centre Bell à Montréal notamment, pourront recommencer à accueillir du public, à raison d’un maximum de 250 personnes par section, pour un total de 2500 personnes. Chaque zone devra être délimitée et avoir ses propres sorties, entrées et toilettes.

31 mai

À moins d’exceptions qui surviendraient d’ici là, la majorité des régions passeront à l’orange ; ainsi, les salles à manger des restaurants et les gyms pourront rouvrir. Par ailleurs, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pourront retourner à l’école à temps plein.

11 juin

Les terrasses extérieures des bars pourront rouvrir partout au Québec, avec les mêmes règles de distinction de paliers que pour les terrasses des restaurants, à l’exception bien sûr des enfants mineurs.

14 juin

La majorité des régions passeront au palier jaune. Ainsi, les bars pourront rouvrir leurs portes et les sports d’équipe – ce qui comprend même ceux avec contacts – pourront reprendre en groupes de 25 personnes. Deux personnes de deux ménages différents pourront aussi se voir à l’intérieur.

25 juin

Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin pourront se visiter dans leurs maisons sans masque et sans distanciation physique. Les camps de jour et de vacances rouvriront, alors que les festivals pourront se tenir avec une capacité de 2500 personnes au total et des règles « particulières » qui devraient être précisées cette semaine. Les stades, eux, pourront laisser tomber la séparation par sections de 250 personnes.

Fin août

A) Si et seulement si l’objectif d’avoir vacciné 75 % des enfants de 12 ans et plus avec deux doses est atteint, ce que Québec pense pouvoir réaliser, il ne sera plus nécessaire de porter le masque dans « la plupart des lieux publics ». Les cégépiens et les étudiants pourront retourner en classe pour la rentrée de l’automne, tandis qu’au primaire et au secondaire, on retournera vers une « organisation normale ».

B) Le télétravail pourra « progressivement » s’estomper dans les milieux professionnels et ce sera la fin des paliers de couleur. Les autorités devraient aussi annoncer des « allègements additionnels » pour les milieux de garde, les rassemblements, les sports et les loisirs à ce moment, pendant que les limites pour les évènements extérieurs ou les salles intérieures, elles, seront augmentées.