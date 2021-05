Le gouvernement Legault présentera son plan de déconfinement lors d’un point de presse mardi à 17 h.

Alice Girard-Bossé

La Presse

La semaine dernière, M. Legault avait indiqué que le plan complet d’assouplissements vers un retour graduel à la normale allait être présenté aux Québécois d’ici les prochaines semaines. Le premier ministre avait mentionné qu’il ne souhaitait pas s’imposer de conditions avant de dévoiler le contenu du plan.

M. Legault avait indiqué que le déconfinement tiendrait compte à la fois de la progression de la vaccination et de la situation épidémiologique, ce qui inclut notamment le nombre de cas quotidiens et l’état des hospitalisations.

« Je veux vous dire que notre plan d’assouplissements va être empreint d’espoir, d’un peu plus de liberté, mais aussi de prudence », avait soutenu le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, lors de la conférence de presse du 11 mai dernier.

La santé publique souhaite proposer des allégements moins à risque, notamment en ce qui a trait aux activités extérieures.

Rappelons que la réouverture des salles à manger et des terrasses est possible dès qu’une région bascule à l’orange. Le premier ministre a évoqué la semaine dernière que ça pourrait être bientôt le cas pour Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie.

Avec Fanny Lévesque, La Presse