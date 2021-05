(Ottawa) Les rassemblements et activités intérieurs ne devraient pas reprendre leur cours normal avant l’automne, indique l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) dans des lignes directrices publiées vendredi.

Mélanie Marquis

La Presse

Les autorités de santé publique locales pourront lever davantage de mesures et autoriser plus d’activités à l’intérieur en compagnie de personnes provenant d’un autre ménage « dans la mesure où 75 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu leurs deux doses et sont entièrement vaccinées », prescrit l’ASPC.

On envisage tout de même un certain assouplissement pour la saison estivale dans la mesure où l’on atteint un seuil de 75 % des personnes admissibles qui ont reçu une première dose de vaccin, et 20 % ont été injectés deux fois.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Camping, randonnées pédestres, pique-niques et rassemblements de petits groupes en plein air avec famille et vos amis pourront alors être au menu. En revanche, il faudra continuer de suivre les conseils de la Santé publique, continuer à pratiquer la distanciation physique et à porter le masque, et éviter les foules.

Des assouplissements qui ne sont pas bien différents de ceux de l’été 2020.

Et pour l’heure, l’ASPC ne veut pas s’avancer sur le moment où les masques pourront tomber, contrairement à ce qu’ont fait les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis. L’agence nationale a autorisé les Américains qui ont reçu deux doses à se dénuder le visage, jeudi.

« Je crois que le masque sera probablement la dernière couche de toutes les couches de protection que nous allons conseiller aux gens d’abandonner », a dit la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’ASPC, sans s’avancer sur un échéancier.

Son bras droit, le Dr Howard Njoo, a fait valoir que l’approche sociétale canadienne était plus « collective » qu’« individuelle » en cette matière, et s’apparentait donc davantage à celle du Royaume-Uni qu’à celle des États-Unis.

Sinon, d’ici là, pendant que la campagne de vaccination printanière se poursuit, il est toujours recommandé de rester chez soi dans la mesure du possible et d’aller se faire vacciner, si ce n’est pas encore fait, indique-t-on dans les mêmes lignes directrices.

Celles-ci sont émises à titre indicatif ; il revient aux provinces de trancher ces questions. Le gouvernement du Québec peaufine d’ailleurs ces jours-ci son plan de déconfinement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a promis de le rendre public sous peu.

Livraisons record de 4,5 millions

En date du 14 mai, plus de 42 % de la population, et plus de 50 % de la population adulte, a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, s’est félicitée la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, en conférence de presse.

Le Canada s’est détaché du peloton des pays du G20 au cours des dernières semaines. Après avoir été à la traîne pendant quelques mois, il trône désormais au sommet sur le plan du nombre de doses administrées par personne, a-t-elle souligné.

Et la cadence est sur le point de s’accélérer encore avantage : la semaine prochaine seulement, un total de 4,5 millions de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna arriveront au pays, a annoncé la ministre Anand, prenant soin de répéter le chiffre de 4,5 millions dans son allocution.

Une portion des arrivages de Pfizer-BioNTech qui étaient prévus la semaine suivante a été devancée en raison du jour férié du 24 mai, a spécifié la ministre.