COVID-19

Japon

L’épreuve de la vaccination

La quatrième vague frappe le Japon. Elle inonde désormais les villes de Tokyo et d’Osaka, où l’état d’urgence instauré en avril sera maintenu jusqu’à la fin de mai. Elle refroidit l’enthousiasme de la population pour la tenue des Jeux olympiques, qui doivent ouvrir dans moins de trois mois. Et elle pourrait emporter le gouvernement du premier ministre Yoshihide Suga, dont la gestion de la crise est de plus en plus critiquée.