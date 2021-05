COVID-19

Photoreportage

À l’école des « injecteurs »

La vaccination de masse va bon train au Québec et les centres de vaccination tournent à plein régime. Pour être en mesure de vacciner plus de 100 000 personnes par jour, on a formé près de 19 500 « injecteurs » au Québec. Et le recrutement continue. Au Palais des congrès, une formation sur mesure a été conçue pour tous les dentistes, nutritionnistes, vétérinaires, opticiens et autres professionnels qui viennent prêter main-forte.