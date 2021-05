PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Au Palais des congrès, 20 infirmières retraitées qui se sont inscrites par l’entremise du site Je contribue sont maintenant formatrices. « Elles sont précieuses. Parce que comme ça, on n’est pas obligés d’aller puiser dans nos ressources déjà rares sur le terrain », explique Mme Beaudet. Retraitée depuis 11 ans, l’infirmière Louise Lefebvre, qui est gestionnaire en chef de la vaccination au Palais des congrès, explique que dans la chaîne de vaccination, seules les infirmières, les médecins, les pharmaciens et certains inhalothérapeutes et sages-femmes peuvent poser les questions d’évaluation au départ. On les appelle des « vaccinateurs ». Tous les autres professionnels autorisés sont quant à eux des « injecteurs » et peuvent administrer les doses. Ici, l’infirmière retraitée Mireille Rocher guide Guylaine Deshaies.