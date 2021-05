Legault : « On est en train de passer au travers de la troisième vague »

(Québec) Le gouvernement Legault estime que le Québec « est en train de passer au travers de la troisième vague » de la pandémie de la COVID-19. Encouragé par les bilans à la baisse, François Legault a annoncé la levée des mesures spéciales d’urgence en Outaouais et évoque le retour à l’orange pour les Laurentides, la Montérégie et Lanaudière. La situation demeure sous surveillance dans des sous-régions du Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie et en Chaudière-Appalaches.

Fanny Lévesque

La Presse

« La situation va très bien, on s’en va vraiment vers la bonne direction », s’est réjoui mardi le premier ministre citant le nombre de nouveaux cas quotidiens, le taux de positivité des tests de dépistage et la situation dans les hôpitaux. « On est en train de passer au travers de la troisième vague », a ajouté François Legault.

Les mesures spéciales d’urgence seront donc levées entièrement en Outaouais à compter de lundi prochain. Les policiers continueront cependant d’exercer une présence à la frontière entre Québec et l’Ontario. Les déplacements non essentiels entre les deux provinces demeurent interdits, a rappelé M. Legault.

Le gouvernement Legault maintient les mesures spéciales dans des sous-régions de trois régions : le Bas-Saint-Laurent (Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et les Basques), l’Estrie (MRC du Granit) et en Chaudière-Appalaches (secteur de Beauce-Etchemin). Dans le Bas-Saint-Laurent, le secteur de Rimouski revient en zone rouge. Dans la MRC du Granit, on autorise la réouverture des écoles secondaires.

Excluant ces secteurs bien précis du Québec, la situation épidémiologique est bonne dans la province, a fait valoir M. Legault. « Dans les autres régions, ça va bien. Les secteurs de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, on sent que ça s’en vient la zone orange et les restaurants », a illustré le premier ministre.

Un meilleur été que l’an passé

« L’été s’en vient, l’été s’annonce mieux que l’été passé », a ajouté M. Legault. Il a indiqué qu’en termes d’hospitalisations, le Québec en compte actuellement la moitié moins qu’au même moment l’an dernier. Pour ce qui est des décès, c’est 10 fois moins, a-t-il souligné.

Au sujet de l’été, le premier ministre a confirmé qu’il déposera un « plan complet d’assouplissements » pour un retour graduel à la vie normale.

Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a affirmé que ce plan de déconfinement allait « redonner de l’espoir pour tous les secteurs » d’activité du Québec. Le plan, qui doit s’inspirer de celui présenté en Saskatchewan, trouvera un équilibre entre la prudence et la liberté, a aussi précisé le Dr Arruda.

On sait déjà que ce plan de déconfinement sera basé sur la progression de la vaccination ainsi que sur la situation épidémiologique. Le Dr Arruda a évoqué la tenue d’évènements comme des festivals, des assouplissements pour les activités à l’extérieur ainsi qu’en CHSLD où tous les résidants ont reçu leurs deux doses de vaccin. Le premier ministre a par ailleurs souligné qu’en zone jaune, il est possible de se réunir à deux bulles familiales, qu’il n’y a pas de couvre-feu et que les salles à manger des restaurants sont ouvertes.

La vaccination continue de progresser

La vaccination continue de prendre de la vitesse au Québec avec l’ouverture de la prise de rendez-vous pour le groupe des 25 à 29 ans mercredi, puis des 18 à 24 ans, vendredi. La moyenne du nombre de doses administrées par jour au Québec se situe autour de 76 000, a confirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé. Québec est en route pour dépasser son objectif de vacciner 75 % des Québécois adultes au 24 juin.

Pour l’heure, 3,6 millions de Québécois ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 et plus d’un million de personnes ont déjà un rendez-vous pour l’obtenir. Il reste environ 700 000 rendez-vous à prendre pour que la province atteigne son objectif. Québec mise maintenant sur la participation des groupes plus jeunes pour y arriver. La moitié des 30 à 34 ans ont déjà pris un rendez-vous pour se faire vacciner.

Le ministre Dubé veut se donner encore quelques jours avant de trancher par exemple si l’administration de la deuxième dose pourrait être devancée. On doit aussi préparer la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans qui doit se tenir « à la fin » du mois de juin, avant la fin des classes. Québec attend toujours un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) au cours des prochaines heures sur la vaccination de ce groupe qui représente quelque 516 000 personnes.