(Ottawa) L’Alberta cesse d’utiliser ce qu’il lui reste dans son stock de vaccins d’AstraZeneca pour les premières doses. Ces 8400 doses seront mises de côté pour les deuxièmes injections. Au Québec, « toutes ou presque » les réserves du vaccin sont épuisées, et on attend avec impatience les études sur l’interchangeabilité des types de vaccins.

Mélanie Marquis

La Presse

« Puisqu’il n’y a pas de date connue des prochaines livraisons d’AstraZeneca, il a été décidé d’utiliser l’approvisionnement restant pour les deuxièmes doses », a écrit dans un courriel à La Presse un porte-parole du ministère de la Santé, Tom McMillan.

« L’Alberta a administré environ 255 000 premières doses d’AstraZeneca. L’approvisionnement restant d’environ 8400 doses sera utilisé comme deuxième dose », a-t-il ajouté dans le même message transmis mardi matin.

Le porte-parole a affirmé que la décision était liée à des incertitudes sur le plan de l’approvisionnement et non à des craintes entourant la qualité du vaccin.

La province de l’Ouest, qui a connu une importante flambée du nombre de cas de COVID-19 au cours des dernières semaines, s’en remet aux arrivages prévus des vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna. On en attend un total d’environ 236 000 dans les prochains jours.

« Nous continuerons de surveiller les nouvelles recherches et de tenir les Albertains informés dans les semaines à venir. Nous continuerons de nous adapter à l’offre disponible et à la recherche émergente », a précisé le porte-parole du gouvernement albertain.

Les scientifiques se penchent actuellement sur l’interchangeabilité des doses des deux différents types de vaccin, ceux à base d’ARN messager (Pfizer et Moderna) et ceux à adénovirus (AstraZeneca et Johnson & Johnson).

Les résultats d’un essai clinique britannique à ce sujet, Com-Cov, sont attendus dans une semaine ou deux environ.

Au 1er mai 2021, 1 553 160 doses du vaccin AstraZeneca et 496 615 doses du vaccin COVISHIELD (en provenance de l’Inde) avaient été administrées au pays, selon Santé Canada. Le gouvernement s’attend à des cargaisons de centaines de milliers de doses supplémentaires d’ici la fin du mois de juin.

Ottawa prévoit une livraison de 655 000 doses puisées du programme COVAX, une initiative visant un accès mondial aux vaccins, dans les prochaines semaines et à un autre million de doses dans le cadre d’un accord conclu avec le Serum Institute of India.

En parallèle, le gouvernement continue à discuter avec les États-Unis de la possibilité de recevoir des doses de leur part dans le cadre d’un accord d’échange similaire à celui qui avait été conclu en mars dernier, qui avait permis au Canada de mettre la main sur 1,5 million de doses d’AstraZeneca.

Mais pour l’heure, ce sont les vaccins de Pfizer et de Moderna qui inondent le marché canadien, des produits qui ont la préférence du Comité consultatif national pour l’immunisation (CCNI), car ils ne sont pas associés à des risques de développer des thromboses avec thrombocytopénie induite par le vaccin (TIPIV).

Les réserves québécoises

Invité à fournir des précisions sur l’administration des deuxièmes doses d’AstraZeneca, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a fait remarquer mardi que les réserves étaient à sec, ou presque, au Québec.

« Il ne nous reste presque plus de doses d’AstraZeneca. À ma connaissance, elles sont toutes épuisées ou presque épuisées au Québec. Les rendez-vous sont donnés », a-t-il fait valoir en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

On pourrait l’utiliser en deuxième dose si des livraisons venaient regarnir les tablettes dans les délais requis, mais on surveille aussi étroitement les résultats de la fameuse étude britannique, mais « pour le moment, on est content […] que les gens soient protégés avec la [première] dose ».

L’intervalle recommandé entre les deux injections est compris entre quatre et 12 semaines.

La « petite politique » d’un ministre albertain

Pour en revenir à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau ne s’est pas privé de sermonner le ministre de la Justice de l’Alberta, Kaycee Madu, qui a accusé les libéraux fédéraux, les médias ainsi que l’opposition néo-démocrate albertaine de se réjouir de la dégradation de la situation dans les hôpitaux de la province.

« Je pense que c’est très clair qu’il n’y a personne dans ce pays qui veut autre chose que de passer à travers cette pandémie avec le moins de tragédie possible », a-t-il laissé tomber, réitérant qu’il avait tendu la main à son homologue albertain Jason Kenney aussi récemment que la semaine passée.

« Je pense que c’est désolant de voir les gens essayer de [faire] de la petite politique là-dessus », a conclu le premier ministre Trudeau.