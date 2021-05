COVID-19

Pandémies

Se préparer pour « faire mieux la prochaine fois »

La Dre Joanne Liu a été nommée cette semaine professeure spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill. Elle-même diplômée en médecine de cette université en 1991, l’ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières et membre du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie y voit une occasion de réfléchir à nos réponses aux futures crises sanitaires. Entrevue.