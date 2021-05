COVID-19

MRC du Granit en rouge foncé

« On l’a vue venir »

Lac-Mégantic et les 19 municipalités de la MRC du Granit ont, et de loin, le plus haut taux d’infection à la COVID-19 du Québec. Comment en est-on arrivé là ? « Il y a des gens quelque part qui n’ont pas respecté les consignes. » La Presse a visité cette zone rouge foncé.