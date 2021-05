Le Québec rapporte 960 cas de COVID-19 supplémentaires dimanche. Ce sont huit hospitalisations de moins qui ont été recensées. Un constat qui s’inscrit dans la tendance à la baisse observée cette semaine.

Coralie Laplante

La Presse

La moyenne quotidienne se chiffre maintenant à 936 cas supplémentaires. Jusqu’à présent, ce sont 358 134 personnes qui ont été atteintes du virus dans la province.

La courbe des décès poursuit également sa trajectoire vers le bas. Six décès ont été rapportés dimanche, pour un total de 10 987 individus ayant succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le réseau de la santé reçoit de moins en moins de patients atteints de virus dans ses installations. Huit hospitalisations de moins ont été notées dimanche, pour un total de 539. Le même scénario se produit du côté des soins intensifs, alors que 124 patients s’y trouvent actuellement, une baisse de six par rapport à la veille.

En données brutes, l’île de Montréal rapporte 282 cas supplémentaires, la Montérégie 138 et Chaudière-Appalaches 112.

Les autorités signalent 62 autres cas dans la Capitale-Nationale, 54 à Laval, 48 dans le Bas-Saint-Laurent, 47 dans les Laurentides, 36 en Outaouais et 27 dans Lanaudière.

L’Estrie en compte 77, qui s’ajoutent aux 156 des deux jours précédents.

La région passera d’ailleurs en zone rouge lundi « en raison de la situation épidémiologique préoccupante », a annoncé la Santé publique samedi. La fermeture des restaurants et l’alternance des jours de classe en présentiel et en virtuel pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sont à prévoir avec ce changement de palier.

En zone encore orange, les autorités font état de 44 en Mauricie–Centre-du-Québec et de 19 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La pandémie semble être aussi en recrudescence en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, placée en zone jaune, qui recense 11 nouveaux cas, après les 14 de la veille.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé les Québécois à la prudence à l'occasion de la fête des Mères.

En cette belle journée de fête des Mères, n’oublions pas de respecter les mesures sanitaires. Protégeons-nous et ceux qu’on aime. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

En ce qui concerne le dépistage, 29 582 prélèvements de plus ont été rapportés.

La vaccination de masse se poursuit

Ce sont d’ailleurs 76 166 doses de vaccin supplémentaire qui ont été administrées dans la journée de samedi.

Dès lundi, ce sont les personnes de plus de 30 ans qui pourront prendre rendez-vous via le site web Clic Santé afin de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Avec La Presse Canadienne