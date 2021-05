(Québec et Ottawa) Santé Canada autorise pour la première fois l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 16 ans. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, assure « que le réseau sera prêt » à administrer le vaccin à cette nouvelle clientèle et que les « opérations se préparent ». Mardi, le Dr Horacio Arruda a évoqué l’administration d’une première dose dès cet été et une seconde « quelque part » à la rentrée scolaire.

Fanny Lévesque

La Presse

Le vaccin Pfizer-BioNTech pourra être donné dès l’âge de 12 ans. Une étude sur 2000 participants âgés de 12 à 15 ans a été conduite aux États-Unis. C’est sur les conclusions de cette étude que Santé Canada se base pour accorder la nouvelle permission au vaccin de Pfizer.

« L’essai portait sur le même schéma à deux doses et la même dose de vaccin que ceux ayant été autorisés pour les adultes », a spécifié Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada.

« Les données de l’essai clinique ont montré qu’après la deuxième dose, l’efficacité de prévention de la COVID-19 dans cette tranche d’âge plus jeune était de 100 % », a souligné Dr Berthiaume.

Les provinces auront maintenant à décider de la façon de conduire les campagnes de vaccination des enfants. À Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déjà confirmé que le réseau « sera prêt » et que les « opérations se préparent » en ce sens. Il rappelle que la province attendra l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) avant d’aller de l’avant pour vacciner les 12 à 15 ans.

« On attend la recommandation du CIQ pour les 12-15 ans. Dès que nous recevrons la recommandation, nous la rendrons publique. C’est une bonne nouvelle. On doit vacciner le plus de Québécois possible. En parallèle, les opérations se préparent. Le réseau sera prêt », a-t-il écrit sur Twitter.

Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, affirme depuis quelques jours que les autorités planchent sur différents scénarios pour offrir une vaccination aux adolescents avant la rentrée scolaire. « Si le vaccin est disponible pour les 12 à 15 ans et plus, ça pourrait être une éventualité […] mais on se prépare », a-t-il indiqué, mardi en conférence de presse.

« Un scénario potentiel, c’est qu’une première dose pourrait être donnée en cours d’été, puis une deuxième dose quelque part à la rentrée scolaire, ce qui protégerait les élèves de 12 ans et plus au niveau du secondaire, qui est des lieux de transmission », a ajouté le Dr Arruda.

Il a par ailleurs affirmé que la Santé publique « travaille » avec le ministère de l’Éducation « pour voir, en fonction des doses qu’on va recevoir, comment on pourrait faire la vaccination de ces clientèles-là ».

Pour l’heure, la vaccination est ouverte à la clientèle adulte au Québec. Le groupe des 18 à 24 an s – le dernier appelé – pourra prendre rendez-vous le 14 mai.

