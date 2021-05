(Québec) Le gouvernement Legault assouplit les restrictions pour la grande région de Québec et autorise le retour en classe des élèves du secondaire 1 et 2, ramène le couvre-feu à 21 h 30 et permet la réouverture des commerces non essentiels. En Outaouais et en Beauce, seuls les enfants du primaire retournent à l’école. L’Abitibi-Témiscamingue bascule de l’orange au jaune. Par contre, la MRC du Granit en Estrie sera sous le coup de mesures spéciales à compter de minuit.

Fanny Lévesque

La Presse

Le premier ministre François Legault apporte plusieurs changements dans les consignes sanitaires dans les régions du Québec. Pour la bonne nouvelle : la Capitale-Nationale pourra mieux respirer alors qu’à compter du 10 mai, la réouverture des commerces non essentiels sera autorisée. Le couvre-feu est ramené à 21 h 30 et les élèves du secondaire reprennent le chemin des classes.

À Québec, les élèves du primaire sont de retour à l’école depuis lundi. À compter de la semaine prochaine, donc, les étudiants de secondaire 1 et 2 pourront revenir en classe et ceux des niveaux 3, 4 et 5 reviendront en présence une journée sur deux comme c’était le cas avant les mesures spéciales d’urgence.

« La situation s’est beaucoup améliorée dans la Capitale-Nationale, on prévoit aussi une baisse des hospitalisations au cours des prochains jours », s’est réjoui M. Legault. On procèdera aux mêmes assouplissements dans les secteurs de Lévis, Montmagny-L’Islet et Bellechasse dans Chaudière-Appalaches.

Dans le secteur de Beauce-Etchemin, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche, la situation demeure difficile, mais on autorise néanmoins la reprise des cours au primaire. C’est aussi le cas en Outaouais. Dans cette région, « la grande majorité les lits destinés aux patients COVID sont occupés », a souligné M. Legault. Reste que les autorités lèvent les mesures spéciales d’urgence dans les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et Papineau qui passent au rouge.

Autre nouvelle positive : l’Abitibi-Témiscamingue passe de l’orange au jaune. C’est le statu quo pour le Bas-Saint-Laurent qui reste sous les mesures d’urgence. La MRC du Granit, en Estrie, bascule aussi dans cette zone à compter de minuit ce qui entraîne la fermeture de toutes les écoles. « C’est maintenant l’endroit où il y a le plus de cas actifs [par personne] », a précisé M. Legault.

« La vaccination se poursuit et ce qu’on espère, c’est que d’autres régions passent à d’autres couleurs », a ajouté le premier ministre qui a affirmé qu’un éventuel déconfinement estival doit se « passer graduellement ». Il a dit avoir entendu les demandes des restaurateurs qui réclament notamment la réouverture des terrasses pour la mi-mai. Il encourage les Québécois à les soutenir par l’entremise des commandes à emporter.

« On espère dans les prochaines semaines de passer le maximum [de régions] en zones orange pour rouvrir les restaurants », a précisé M. Legault. « La clé » pour y arriver et évidemment de se faire vacciner, a-t-il souligné. Si le mois d’avril était le « mois de tous les dangers » le mois de mai sera le mois de la vaccination, a renchéri le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« On devait avoir un million de doses en mai, on en aura deux millions. C’est une opportunité incroyable », a souligné M. Dubé, en encourageant les Québécois à retrousser leur manche quand leur tour viendra.

La vaccination continue de s’accélérer dans la province alors que les personnes alors que les 45 à 49 ans peuvent prendre un rendez-vous depuis lundi. Mercredi, ce sera au tour des 40 à 44 ans – le premier groupe qui n’a pu bénéficier de l’offre de l’AstraZeneca. Pour le groupe des 55 à 59 ans, le ministre Dubé a confirmé que la cible de 75 % est atteinte pour la prise de rendez-vous. Environ 10 000 plages de rendez-vous sont toujours libres à Montréal. « Ce n’est pas grand-chose pour Montréal », a-t-il nuancé.

Alors que les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson sont arrivées au pays et que le Comité consultatif national sur l’immunisation a recommandé son administration chez les personnes de 30 ans et plus, le Dr Arruda a assuré que les Québécois pourront choisir ce vaccin à l’instar du AstraZeneca. Le Comité sur l’immunisation du Québec doit présenter, d’ici les prochains jours, son avis sur l’administration du Johnson & Johnson dans la province.

Pour ce qui est du AstraZeneca, il en reste quelque 30 000 doses à écouler au Québec. Aucun autre arrivage n’est prévu au calendrier pour l’instant. « Si les gens ne veulent pas le prendre, on ne leur en tient pas rigueur », a bien fait valoir le ministre Dubé, assurant qu’il s’agissait d’un choix personnel. Devant le nombre de vaccins attendus, il y aura « une possibilité » pour les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin et qui ne voudraient pas en recevoir une deuxième. Le CIQ doit aussi présenter sous peu un avis sur l’interchangeabilité des doses.

Au sujet du passeport vaccinal, Québec dit avoir tout en main pour offrir une preuve de vaccination digitale aux Québécois. Il s’agira d’un code QR que l’on pourra présenter au besoin. À savoir si on demandera aux Québécois de présenter un passeport vaccinal pour avoir accès à certains services, le ministre de la Santé attend toujours les recommandations du Dr Arruda sur la question.