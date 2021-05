Le Québec rapporte 797 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 15 décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 797 nouveaux cas portent à 982 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. La tendance est ainsi légèrement en baisse.

Avec 121 nouveaux cas, Chaudière-Appalaches connaît un léger regain dans le nombre de cas. La région demeure la plus touchée présentement, avec 26,4 nouveaux cas par 100 000 habitants. Elle est suivie par le Bas-Saint-Laurent, qui en rapporte 22,9.

Les 15 décès rapportés lundi portent à neuf la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. Celle-ci est légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière.

C’est en Outaouais où le bilan est le plus lourd, avec quatre décès rapportés lundi. Trois régions rapportent trois décès chacune, soit la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Montréal. Enfin, la Mauricie-Centre-du-Québec et la Montérégie déplore un mort de plus chacune.

Le Québec observe une légère hausse des hospitalisations. On recense 594 personnes hospitalisées, soit six de plus que la veille. Du nombre, 155 se trouvent aux soins intensifs, soit quatre de plus. Bien que le nombre de personnes hospitalisées soit en hausse depuis deux jours, le bilan reste inférieur de 11 % par rapport à la même période la semaine dernière.

Quant à la vaccination, 52 000 doses ont été administrées dimanche, pour un total de 3,3 millions depuis le début de. À ce jour, 37,3 % des Québécois ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19.