1006 nouveaux cas, neuf décès et hospitalisations en baisse

On rapporte dimanche 1006 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès supplémentaires. Tout comme la veille, les hospitalisations liées au virus sont en baisse.

Mayssa Ferah

La Presse

Les 1006 nouveaux cas portent le total de Québécois infectés à 351 880. De ceux-ci, 331 513 sont rétablis.

Au total, 10 942 personnes ont succombé à la COVID-19 au Québec depuis le début de cette pandémie. Des neuf morts recensés dimanche, aucune n’est survenue dans la dernière journée. On rapporte huit décès entre le 25 et le 30 avril et un avant le 25 avril.

Le nombre de personnes hospitalisées dû à des complications de la COVID-19 est en baisse. On compte désormais 574 patients à l’hôpital, soit quatre de moins que la veille.

Quelque 157 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux par rapport à samedi.

Côté dépistage, 34 405 prélèvements ont été réalisés le 30 avril.

La campagne de vaccination se poursuit. Québec a administré 50 555 doses, dont 49 609 dans les dernières 24 heures et 946 doses avant le 1er mai, pour un total de 3 218 214 doses è travers la province jusqu’à présent.