(Toronto) L’Ontario rapporte samedi 3369 nouveaux cas de COVID 19 et 29 autres décès liés à la maladie.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé Christine Elliot a précisé que Toronto recensait 1015 nouveaux cas. On en dénombrait aussi 819 dans la région avoisinante de Peel, 286 dans celle de York, 158 à Ottawa, et 157 dans la région de Durham.

Les autorités signalent que 2152 patients étaient présentement soignés dans les hôpitaux de la province. Les unités de soins intensifs s’occupent de 900 patients, dont 637 sous respirateur.

L’Ontario tente de presser le pas dans sa campagne de vaccination. Les autorités indiquent que 107 700 doses de vaccin ont été administrées depuis le bilan précédent. Plus de 5,2 millions d’Ontariens ont reçu une première dose.

« Hier [vendredi], nous avons atteint notre objectif d’administrer les premières doses du vaccin contre la COVID-19 à 40 % des Ontariennes et des Ontariens âgés de 18 ans et plus avant le 1 mai », s’est félicitée Mme Elliot dans un communiqué.