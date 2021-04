Plus tôt, jeudi, le gouvernement Legault a lancé l’ultime étape de la vaccination pour tous à compter de vendredi.

Un nouveau centre de vaccination massive contre la COVID-19 ouvre ses portes à Laval. Pour l’heure, la Santé publique locale ambitionne d’y vacciner entre 5000 et 6000 usagers au quotidien, ce qui en fera la plus grande infrastructure de ce genre dans la région.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le nouvel établissement, qui a officiellement lancé ses activités jeudi, est situé à la Place Sports Experts, sur la rue Louis-B. -Mayer, dans le quartier Fabreville, situé au nord-ouest de la ville. On y accueillera les usagers de 8 h à 20 h, tous les jours, a indiqué le CISSS de Laval dans un bref communiqué diffusé jeudi.

« Ce site comprend 44 chaises de vaccinateurs, soit cinq fois la capacité des centres actuels. Il deviendra le plus grand centre de vaccination massive à Laval. Il permettra de vacciner de 5000 à 6000 personnes chaque jour », a notamment soulevé l’organisation.

Il s’agit du quatrième centre de vaccination massive à être mis sur pied dans le secteur de Laval, après celui du Méga Centre Notre-Dame à l’ouest, du Quartier Laval au centre et du SmartCentres à l’est. Au total, le CISSS affirme que sa capacité de vaccination est maintenant de 9000 personnes par jour.

Dans le nouveau centre, « plus de 70 employés seront présents à chaque quart de travail », promet-on. Au total, plus de 400 employés s’y relaieront pour assurer le roulement du site sept jours sur sept, dont l’ouverture est « rendue possible grâce à la contribution de Sports Experts ». Jusqu’ici, le montant de l’investissement de l’entreprise n’a toutefois pas été précisé.

« Nous rappelons que le début de la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour immuniser une proportion suffisamment importante de la population. Il faut donc continuer de se protéger en respectant les mesures », a enfin indiqué le CISSS.

Plus tôt, jeudi, le gouvernement Legault a lancé l’ultime étape de la vaccination pour tous à compter de vendredi. Les Québécois seront appelés par groupe d’âge selon un calendrier préétabli. Les 50 à 59 ans pourront prendre leur rendez-vous dès demain. Pour les 18 à 24 ans, ce sera possible à compter du 14 mai. « C’est un grand jour », s’est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé. C’est donc dire que d’ici deux semaines, tous les Québécois qui le souhaitent pourront prendre leur rendez-vous pour être vaccinés.