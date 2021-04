Les données montrent qu’entre le 22 février et le 11 avril, 2018 voyageurs ont reçu un résultat positif au test de dépistage effectué à leur retour au pays.

Plus de 2000 voyageurs positifs depuis l’instauration des quarantaines

(Ottawa) Plus de 2000 personnes de retour au Canada depuis le début des quarantaines hôtelières obligatoires ont reçu un résultat positif pour la COVID-19 et plus du quart d’entre elles ont été infectées par un variant préoccupant.

La Presse Canadienne

Les données ont été fournies à La Presse Canadienne par l’Agence de la santé publique du Canada au moment où le gouvernement fédéral subit des pressions pour qu’il prenne encore plus de mesures pour empêcher de nouveaux variants d’entrer dans le pays.

L’agence précise que cela représente environ 1 % des arrivées.

D’autres données indiquent qu’en date du 22 avril, 557 personnes avaient été déclarées positives pour un variant préoccupant, dont 518 de la souche identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, 27 du variant détecté pour la première fois en Afrique du Sud et 12 de la souche trouvée pour la première fois au Brésil.

Nazeem Muhajarine, professeur de santé communautaire et d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan, affirme que des restrictions à la frontière sont nécessaires. Mais selon lui, ces mesures fonctionneront bien que si elles sont accompagnées de règles locales et de suffisamment de tests et de traçage pour empêcher la propagation des cas.