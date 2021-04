(Québec) Québec est sur le point de dévoiler les détails entourant la campagne de vaccination de la population générale. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé mercredi qu’il procédera « à une annonce importante sur la vaccination en générale dans la population » jeudi.

Fanny Lévesque

La Presse

C’est jeudi que les autorités québécoises informeront la population de la marche à suivre pour être vacciné d’ici le 24 juin. Le ministre Christian Dubé sera accompagné du directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, le Dr Richard Massé pour faire le point sur l’opération hautement attendue.

Le ministre Dubé a vendu la mèche lors de l’étude des crédits : « je prends la balle au bond et j’invite les gens à nous écouter [jeudi] midi parce qu’on va avoir une annonce importance sur la vaccination en général de la population », a-t-il lancé lorsqu’il était interrogé par la députée libérale, Marie Montpetit.

Selon nos informations, le gouvernement Legault annoncera donc tous les détails liés à cette opération incluant la logistique de la prise de rendez-vous. Québec a annoncé avoir administré jusqu’à présent 3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19, ce qui inclut quelque 70 000 deuxièmes doses.

La province s’attend dès la semaine prochaine à recevoir des livraisons plus importantes du vaccin Pfizer. Pour l’heure, la vaccination est ouverte aux malades chroniques, aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes avec un handicap et leurs proches aidants. Les personnes de 45 ans et plus peuvent toujours obtenir le vaccin d’AstraZeneca.

Le ministre Dubé n’a pas voulu jusqu’à présent s’aventurer publiquement sur la façon dont se déroulera la campagne de vaccination pour tous. Il a déjà indiqué que son souhait était de l’ouvrir d’ici la fin mai.