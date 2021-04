(Québec, Montréal) La vaccination contre la COVID-19 sera offerte aux moins de 60 ans graduellement, par tranches d’âge, dès les prochains jours. Québec lance en effet l’ultime étape de la campagne, celle visant la population générale, tandis que les livraisons du vaccin de Pfizer vont doubler la semaine prochaine.

Tommy Chouinard

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Ariane Lacoursière

La Presse

Québec ouvrira la prise de rendez-vous par groupes d’âge, dans une séquence qui sera rapide. On évoquait mercredi soir que l’âge d’admissibilité serait abaissé à 45 ou à 50 ans dans une première étape. On plaide que cette procédure a été retenue en vertu de la logique selon laquelle l’âge est un facteur de risque de complications de la COVID-19. Mais la prise de rendez-vous sera possible pour des groupes plus jeunes rapidement, a-t-on indiqué.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, donnera jeudi les détails de l’opération qui vise, comme promis, à ce que tous les adultes québécois qui le souhaitent aient reçu une première dose de vaccin d’ici le 24 juin, jour de la fête nationale. Il sera accompagné du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de santé publique, le Dr Richard Massé.

Chaque fois que le ministre a fait une sortie pour offrir le vaccin à une nouvelle catégorie prioritaire, la décision est entrée en vigueur dès le lendemain. Il est donc probable qu’une première cohorte de la population générale puisse prendre rendez-vous à partir de vendredi, a-t-on signalé.

Lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère à l’Assemblée nationale, Christian Dubé a vendu la mèche au sujet de cette nouvelle étape de la campagne de vaccination : « Je prends la balle au bond et j’invite les gens à nous écouter [jeudi] midi parce qu’on va avoir une annonce importante sur la vaccination en général de la population », a-t-il lancé lorsqu’il était interrogé par la députée libérale Marie Montpetit.

Québec a annoncé mercredi avoir administré jusqu’à présent 3 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, ce qui inclut quelque 70 000 deuxièmes doses.

Les autorités estiment que les opérations se « déroulent excessivement bien », ce qui permet d’envisager de passer à la prochaine étape, nous indique-t-on. Lundi, le ministre Dubé invitait les malades chroniques, les personnes vivant avec un handicap et les femmes enceintes à se dépêcher à prendre rendez-vous.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Il rappelait que plus de 900 000 plages de rendez-vous avaient été ouvertes pour les malades chroniques et les personnes handicapées depuis jeudi dernier, mais qu’il restait « encore beaucoup de rendez-vous disponibles ». M. Dubé disait vouloir laisser encore un peu de temps à ces catégories de personnes pour prendre rendez-vous. Il a indiqué qu’il serait en mesure de dire jeudi ou vendredi « la tendance qu’on a vue dans les rendez-vous, puis si, à ce moment-là, c’est le bon moment d’ouvrir à la population ».

Les livraisons du vaccin Pfizer, confirmées par Ottawa, donnent par ailleurs les coudées franches au gouvernement Legault pour entreprendre cette phase attendue. Montréal recevra notamment 100 000 doses du vaccin, soit le double de ce qu’elle reçoit en moyenne hebdomadairement depuis le début de la campagne de vaccination.

À Montréal, l’objectif de parvenir à un taux de vaccination de 75 % est déjà atteint pour les personnes de 60 ans et plus. Le bassin de volontaires à vacciner est de plus en plus mince, quoique des deuxièmes doses commencent aussi à être données dans les CHSLD et aux travailleurs de la santé. À travers le Québec, ce sont 86 % des 65 ans et plus qui ont reçu une première dose.

Depuis le début de la semaine, Montréal vaccine environ 9000 personnes par jour, un nombre en deçà de la moyenne de 13 000 de la semaine dernière. Mais les nouveaux arrivages et l’ouverture à la population générale permettront d’accélérer le rythme.

À l’échelle de la province, les cargaisons de Pfizer doubleront également. À titre d’exemple, ce sont quelque 231 660 doses qui sont attendues pour la semaine du 26 avril au 2 mai, et ce nombre grimpe à 457 470 pour la semaine suivante. Ce rythme doit être maintenu jusqu’à la fin de juin. Les expéditions seront encore plus importantes avec environ 550 000 doses sur une base hebdomadaire jusqu’en juillet.

À elles seules, les doses de Pfizer seront en quantité suffisante pour atteindre la cible du gouvernement Legault d’avoir vacciné 75 % des Québécois (âgés de 16 ans et plus) qui le souhaitent au 24 juin. Ottawa a aussi indiqué que le Canada était sur le point de recevoir les 650 000 doses retardées du vaccin de Moderna, dont 137 200 iront au Québec. La province doit aussi recevoir sous peu environ 60 000 doses du nouveau vaccin de Johnson & Johnson, qui nécessite l’administration d’une seule dose.

Aucun arrivage du vaccin d’AstraZeneca – offert aux 45 ans et plus – n’est prévu pour l’heure au Québec.

Troisième vague ralentie

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, s’est dite « satisfaite » mardi de ses mesures pour contrer la troisième vague. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse depuis deux semaines dans la métropole. « Les objectifs qu’on s’était mis ont été atteints. Le variant a pris sa place avec une progression lente. […] On démontre que notre système de santé peut être très performant », a dit la Dre Drouin.

Actuellement, 42 % des nouveaux cas de COVID-19 sont liés à des variants à Montréal. La quasi-totalité de ceux-ci sont du variant britannique (95 %). Avec les variants qui prennent de plus en plus de place, la Dre Drouin s’attend tout de même « à une certaine hausse de cas » dans les prochains jours.

La Dre Drouin rappelle que Montréal est « plus vulnérable » en raison de son contexte urbain et incite la population à ne pas baisser la vigilance.

Dans les hôpitaux, 219 patients sont actuellement hospitalisés, dont 67 aux soins intensifs. Il s’agit d’une nette baisse par rapport aux 900 patients qui étaient hospitalisés au plus fort de la deuxième vague, note Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Elle ajoute que plus de 750 000 doses de vaccin ont été administrées jusqu’à maintenant, dont plus de 20 000 doses du vaccin d’AstraZeneca.

La vaccination des travailleurs de la santé s’est accélérée ces derniers jours à Montréal. En CHSLD, 68 % des travailleurs de la santé sont vaccinés et Mme Bélanger se dit « confiante » de dépasser le seuil des 75 %. Les deuxièmes doses du vaccin seront aussi administrées dans tous les CHSLD de Montréal d’ici le 8 mai.

Les résidences privées pour aînés recevront ensuite leurs deuxièmes doses. Une éclosion est en cours au Manoir Outremont. On rapporte une douzaine de cas et un décès. Montréal compte 18 éclosions actives en milieux de soins, ce qui inclut le Manoir Outremont et l’hôpital de St. Mary. La Dre Drouin a rappelé que le vaccin « n’est pas efficace à 100 % à la première dose ». Jusqu’à maintenant, 20 % des CHSLD de Montréal et 5 % des résidences privées pour aînés ont reçu leur deuxième dose du vaccin.