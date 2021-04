(Québec) Le couvre-feu sera repoussé à 21 h 30 à Montréal et à Laval lundi, tandis que les écoles primaires rouvriront à Québec et dans une partie de Chaudière-Appalaches. Mais ces assouplissements aux restrictions sanitaires sont assombris par l’annonce de la mort d’une Québécoise causée par une thrombose cérébrale, après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca.

Tommy Chouinard

La Presse

« Je suis triste qu’une femme de 54 ans, en pleine forme, soit décédée parce qu’elle a été vaccinée. C’est dur à prendre », a laissé tomber le premier ministre François Legault en conférence de presse mardi. « Dans la balance des inconvénients, je continue à penser que c’est un risque calculé. Mais quand on pense à cette femme, sa famille et ses proches, je leur offre mes sympathies, c’est dur. »

Selon le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, il s’agit du premier décès déclaré au Canada en raison du vaccin d’AstraZeneca, dont l’utilisation est limitée aux 45 ans et plus.

« C’est un évènement qui est rare, et on savait que ça risquait d’arriver », a-t-il affirmé, rappelant que le risque est d’une personne sur 100 000. Plus de 400 000 personnes ont reçu le vaccin d’AstraZeneca – trois personnes souffrant d’une thrombose sont « sous examen ».

Le Dr Arruda a réitéré que le vaccin « va sauver plus de vies », que le risque est plus élevé en cas d’infection au virus. « Mais dans ce cas, c’est une histoire qui est triste », a-t-il dit.

Dans une déclaration écrite transmise à La Presse, le CUSM a confirmé « le décès d’une personne dans un de ses hôpitaux, possiblement lié au vaccin AstraZeneca ». « Cependant, des tests pour confirmer cette possibilité sont en cours. Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons rien d’autre à ajouter pour le moment. »

Selon le Dr Arruda, « c’est une possibilité » que le vaccin de Johnson & Johnson - dont une seule dose est requise - soit également réservé aux 45 ans et plus car il est associé à un niveau semblable de risques de thrombose que le produit d’AstraZeneca. Il attend l’avis du comité sur l’immunisation. Des livraisons de doses de Johnson & Johnson sont attendues bientôt.

Quelques assouplissements

Pour le premier ministre François Legault, le Québec « est en train de gagner la bataille contre la troisième vague ».

Il dit avoir un « optimisme prudent ». « On est en train de sortir du tunnel mais il faut faire attention de ne pas se faire frapper par le train », a-t-il soutenu. « Il reste un petit bout de chemin à faire dans le tunnel ».

Il s’est limité à annoncer « quelques assouplissements », parce qu’il faut selon lui y aller « graduellement ».

La situation épidémiologique à Montréal et Laval justifie le report du couvre-feu, selon lui. « L’explosion attendue » ne s’est pas produite, les nouvelles infections sont même en baisse et les hôpitaux ont « une marge de manœuvre ». Elle s’est « améliorée de façon importante » dans la Capitale-Nationale, ce qui permet d’ouvrir les écoles primaires. Les élèves d’une partie de Chaudière-Appalaches retourneront également en classe lundi – sauf dans Bellechasse et Beauce-Etchemin où le nombre d’infections est élevé.

Pour le reste, les mesures spéciales d’urgence sont prolongées pour une cinquième semaine dans les régions en zone « rouge foncé ».

Ainsi, dans la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais, les écoles secondaires et les commerces non essentiels vont rester fermés jusqu’au 9 mai. Le couvre-feu est maintenu à 20 h.