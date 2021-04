Le couvre-feu sera reporté à 21 h 30 à Montréal et à Laval lundi, tandis que les écoles primaires rouvriront à Québec et dans une partie de Chaudière-Appalaches

Optimisme prudent

Affichant un « optimisme prudent », le premier ministre François Legault a donné le feu vert mardi à quelques assouplissements aux restrictions sanitaires. Une prudence guidée par la flambée de COVID-19 que connaît le voisin ontarien.

« On est vraiment en train de sortir du tunnel », « ce ne serait pas le temps de se faire frapper par le train, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire », a affirmé M. Legault, parlant d’un effort de « quelques semaines ».

Il s’est limité à « quelques assouplissements », car le relâchement des restrictions sanitaires doit se faire « graduellement ». Un avis partagé par de nombreux experts.

Couvre-feu assoupli

Québec avait devancé le couvre-feu à 20 h le 11 avril, à Montréal et à Laval, par crainte d’une recrudescence des nouvelles infections.

Or, « l’explosion attendue » dans la métropole ne s’est pas produite : les nouveaux cas de COVID-19 sont même en baisse et les hôpitaux disposent maintenant d’une « marge de manœuvre », a souligné François Legault.

À Montréal, les tests de dépistage sont positifs dans une proportion de 3 %, alors que ce taux était de 3,8 % il n’y a pas si longtemps. À Laval, on est passé de 3,4 % à 2,9 % — précisément la moyenne québécoise.

Les autorités de santé publique prévoient que la tendance à la baisse des hospitalisations se poursuivra au cours des prochaines semaines dans ces régions.

Pour toutes ces raisons, un report du couvre-feu à 21 h 30 à compter de lundi est justifié, a soutenu le premier ministre.

Retour du primaire en classe à Québec

Dans la Capitale-Nationale, « la situation s’est améliorée de façon importante ». Le taux de positivité des tests a fondu de 6 % à 4,2 % en une semaine. Les écoles primaires vont par conséquent rouvrir à compter de lundi. Ce sera également le cas dans Chaudière-Appalaches — sauf dans Bellechasse et Beauce-Etchemin, où la transmission communautaire du virus est forte et où il n’y a « vraiment plus aucune marge de manœuvre » dans les hôpitaux.

Pour le reste, les mesures spéciales d’urgence sont prolongées pour une cinquième semaine, jusqu’au 9 mai, dans les régions en zone « rouge foncé ».

Ainsi, dans la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais, les écoles secondaires et les commerces non essentiels vont rester fermés. Le couvre-feu est maintenu à 20 h.

L’Outaouais demeure la région qui inquiète le plus le gouvernement. Le taux de positivité des tests est passé de 10,8 % à 8,5 %, un seuil qui reste très élevé. Tous les « lits COVID » sont occupés et des patients sont transférés dans des hôpitaux des Laurentides. C’est pourquoi aucun assouplissement n’est annoncé pour cette région voisine de l’Ontario.

Baisse des cas

Pour l’ensemble du Québec, on a rapporté moins de 900 nouveaux cas de COVID-19 mardi pour la deuxième journée de suite (899 précisément).

Ce bilan fait passer la moyenne quotidienne calculée sur une semaine à 1060. Avec 105 cas par million d’habitants, le Québec est ainsi nettement en deçà de la moyenne canadienne de 191 cas par million d’habitants.

Bien que la tendance provinciale soit à la baisse, on constate une augmentation préoccupante de cas dans deux régions, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Douze décès

Le Québec a enregistré 12 décès mardi, portant à 9 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine.

Deux régions ont rapporté chacune quatre nouveaux décès, soit Montréal et Chaudière-Appalaches. La Capitale-Nationale en a déploré, quant à elle, deux.

Quatre régions ont rapporté un mort, soit l’Outaouais, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Enfin, le ministère de la Santé et des Services sociaux a retranché un décès en Mauricie–Centre-du-Québec et un autre en Estrie, après avoir déterminé que la COVID-19 n’en était pas la cause.

Les hospitalisations ont légèrement augmenté. On comptait 667 personnes hospitalisées, soit 3 de plus que lundi. Sur ce nombre, 170 sont aux soins intensifs, une hausse de 3.