L’Ontario demande des mesures plus strictes de la part d'Ottawa

(Toronto) Le gouvernement de l’Ontario demande à Ottawa des mesures renforcées pour encadrer les déplacements interprovinciaux, au moment où la province est aux prises avec une flambée d’hospitalisations et de cas de variants de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Dans une lettre adressée aux ministres fédéraux de la Santé et de la Sécurité publique, lundi, l’Ontario dit qu’elle a déjà fermé ses frontières avec le Québec et le Manitoba aux déplacements non essentiels, mais aucune mesure n’est en place pour protéger les provinces de la propagation des variants de la COVID-19 par transport aérien interprovincial, un domaine de responsabilité fédérale.

La province souhaiterait l’imposition de tests PCR obligatoires avant le départ pour tous les voyageurs aériens arrivant en Ontario d’une autre province, à l’image des règles actuelles pour les passagers internationaux cherchant à entrer au Canada.

La lettre, qui a été partagée avec La Presse Canadienne, indique que 17 vols intérieurs ayant eu lieu au cours des deux dernières semaines vers l’aéroport international Pearson de Toronto ont causé des expositions possibles à la COVID-19.

On y indique aussi qu’il y a également eu des expositions potentielles sur des vols ayant atterri dans d’autres aéroports de l’Ontario, y compris ceux d’Ottawa et de Hamilton.

La lettre a été transmise au moment où des travailleurs de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador sont sur le point d’arriver en Ontario, mardi, de même que trois équipes d’infirmières et de techniciens médicaux des Forces armées canadiennes.

La lettre précise que limiter la mobilité est un facteur clé pour réduire le risque de propagation supplémentaire des variants de la COVID-19.

« Plus de 70 % des cas quotidiens en Ontario ont été confirmés comme variants préoccupants », indique la lettre signée par la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, et la solliciteuse générale Sylvia Jones.

« Ces variants sont entrés par nos frontières, tant internationales que nationales, et il est essentiel que tous les efforts soient faits pour les garder loin. »

La lettre dit qu’il est crucial que le transport des marchandises essentielles ne soit pas entravé par les mesures aux frontières, mais qu’« il est également crucial que tous les voyages non essentiels soient réduits ».

« La mise en place de mesures de dépistage plus strictes avant les départs, en plus de fournir une couche supplémentaire de protection aux voyageurs interprovinciaux, est une étape importante pour atteindre cet objectif et garantir que, collectivement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos citoyens », indique la lettre.

« Ces nouvelles mesures devraient être en place aussi longtemps que nécessaire, ou jusqu’à ce que les risques de nouveaux variants aient été efficacement minimisés au Canada. »