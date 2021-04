(Québec) Avec 90 % des cas récents dans la MRC de Manicouagan, la situation dans cette municipalité régionale de comté dans laquelle se trouve la ville de Baie-Comeau est « critique », a souligné le directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, en point de presse mardi matin.

Ariane Krol

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

La Côte-Nord présente deux réalités épidémiologiques, a exposé le Dr Fachehoun.

La MRC de Manicouagan est frappée par la progression du variant britannique, alors que dans les autres MRC, la situation est « relativement stable, mais très fragile », a-t-il expliqué.

« Nous avons perdu une bataille face au variant », a affirmé le Dr Fachehoun en précisant que presque tous les cas de la MRC de la Manicouagan étaient associés au variant britannique.

La décision de faire passer la Côte-Nord, ou une partie de celle-ci, du palier orange au rouge, est encore à l’étude.

« La situation est critique, on suit ça de très près et une fois qu’on sera prêt à prendre une décision, on avisera », a seulement indiqué le directeur de santé publique. 

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martin Ouellet

Un député péquiste de la région, Martin Ouellet (René-Lévesque), estime que la situation est « alarmante » dans la région.

Il a signalé que la Côte-Nord a rapporté 24 cas par 100 000 habitants, un seuil qui placerait la région en zone rouge.

Il entend se ranger derrière les autorités si elles décident de faire passer la région en zone rouge. M. Ouellet a toutefois souligné que les nouvelles infections sont enregistrés dans deux secteurs précis de la vaste région et que la transmission communautaire ne semble pas si forte que ce que l’on a pu observer ailleurs.

À 13 h mardi, le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse pour faire une mise à jour de la situation.

Les écoles primaires pourraient rouvrir à compter du 3 mai à Québec seulement, mais pour le reste, aucun autre allègement n’est prévu. Les écoles secondaires et les commerces non essentiels resteraient fermés, alors que le couvre-feu serait maintenu dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais. M. Legault avait déjà indiqué que sa priorité est de rouvrir les écoles primaires là où la situation épidémiologique le permet.