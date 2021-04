Pour une deuxième journée de suite, la campagne de vaccination se déroule à un rythme plus lent.

Pour une deuxième journée de suite, le Québec rapporte moins de 900 nouveaux cas de COVID-19. Cette baisse se fait sentir alors que la province a franchi le cap du tiers de sa population ayant reçu au moins une première dose du vaccin.

Pierre-André Normandin

La Presse

Mardi, le Québec a rapporté 899 nouveaux cas. Ce bilan fait passer la moyenne quotidienne calculée sur une semaine à 1060. Avec 105 cas par million, le Québec est ainsi nettement en deçà de la moyenne canadienne de 191 cas par million d’habitants.

Bien que la tendance provinciale soit à la baisse, deux régions continuent à inquiéter en raison d’une hausse des cas, soit la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Le Québec a rapporté 12 décès mardi, portant à neuf la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. La tendance semble ainsi à la baisse par rapport à la semaine dernière.

Deux régions rapportent chacune quatre nouveaux décès, soit Montréal et Chaudière-Appalaches. La Capitale-Nationale en déplore deux quant à elle.

Quatre régions rapportent un mort, soit l’Outaouais, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Enfin, le ministère de la Santé retranche un décès en Maurice-Centre-du-Québec et un autre en Estrie, après avoir déterminé que la COVID-19 n’était pas la cause.

À noter, les hospitalisations ont légèrement augmenté. On compte 667 personnes hospitalisées, soit trois de plus que lundi. Du nombre, 170 sont aux soins intensifs, une hausse de trois.

Pour une deuxième journée de suite, la campagne de vaccination se déroule à un rythme plus lent. Québec rapporte que 45 757 doses ont été administrées lundi, pour un total de 2,9 millions depuis le début de la campagne.

Reste que la province a franchi le seuil des 33,3 % de sa population ayant reçu une première dose. Si on tient uniquement compte des Québécois admissibles au vaccin, soit les 16 ans et plus, le taux de vaccination atteint désormais les 40 %.

