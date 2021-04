(Toronto) Le gouvernement fédéral annoncera lundi après-midi la mise à disposition de personnel médical militaire pour aider le système de santé en difficulté de l’Ontario pendant la troisième vague de COVID-19.

La Presse Canadienne

Un haut responsable du gouvernement, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat étant donné que la nouvelle n’a pas été annoncée, a confirmé à La Presse Canadienne que l’armée aidera la province en difficulté.

Le gouvernement de Doug Ford avait officiellement demandé l’aide de l’armée et de la Croix-Rouge.

Le plan consiste à fournir des équipes d’infirmières et de techniciens médicaux aux hôpitaux et aux autres établissements qui travaillent d’arrache-pied pendant cette flambée de nouvelles infections. De telles équipes avaient été déployées dans des établissements de soins de longue durée en Ontario et au Québec au printemps dernier, alors que la première vague de COVID-19 balayait le pays.

Par ailleurs, des aéronefs militaires sont mis à la disposition des professionnels de la santé d’autres provinces qui voudraient venir en Ontario prêter main-forte.

La province s’est maintenue lundi sous la barre des 4000 nouveaux cas de COVID-19, avec 24 autres décès liés au virus.

Sur les 3510 nouveaux cas recensés lundi, 1015 étaient signalés à Toronto, 909 dans sa proche banlieue de Peel et 391 dans celle de York. On comptait également 244 nouveaux cas dans la région de Durham et 206 à Ottawa. Ces données sont basées sur plus de 33 800 tests effectués.

Le ministère de la Santé rapporte que 2271 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, mais rappelle que plus de 10 % des hôpitaux n’ont pas soumis de données au cours du week-end et que ce nombre augmentera probablement lorsque ces rapports seront reçus. On comptait tout de même 877 personnes aux soins intensifs à cause du coronavirus, dont 605 sous respirateur, en légère augmentation.

L’Ontario affirme que 69 308 doses de vaccins ont été administrées depuis le rapport de dimanche, pour un bilan total jusqu’ici de 4696 211 doses.

Fermetures à prévoir

Pendant ce temps, on s’attendait lundi à ce que Toronto annonce ses premières fermetures d’entreprises. Les bureaux de santé publique de Toronto et de Peel ont adopté la semaine dernière de nouvelles règles qui leur permettent de fermer les établissements où cinq travailleurs ou plus ont été déclarés positifs sur une période de 14 jours.

La santé publique de Toronto a déclaré qu’elle menait des enquêtes au cours de la fin de semaine et prévoyait d’annoncer lundi les lieux de travail qui seraient touchés.

La région de Peel, quant à elle, avait déjà annoncé samedi deux premières fermetures, partielles : deux centres de distribution d’Amazon, à Brampton et à Bolton. Le bureau régional de Peel pourrait annoncer de nouvelles fermetures lundi, car il prévoit mettre à jour sa liste des milieux de travail touchés chaque jour de la semaine, à midi.