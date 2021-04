COVID-19

AstraZeneca

La campagne sans rendez-vous prend fin à Montréal

C’est la fin de la campagne de vaccination sans rendez-vous à Montréal, du moins pour le moment. Victimes d’un succès « foudroyant » depuis l’ouverture aux personnes de 45 ans et plus, les cinq CIUSSS confirment qu’il ne sera désormais plus possible d’obtenir le vaccin d’AstraZeneca sans avoir rendez-vous.