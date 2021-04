Québec recense dimanche 1014 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès supplémentaires liés au virus. Les hospitalisations continuent de baisser, alors que le nombre de patients aux soins intensifs diminue fortement.

Mayssa Ferah

La Presse

Jusqu’à présent, 10 878 Québécois ont succombé à la COVID-19. Parmi les neuf morts rapportées dimanche, six sont survenues dans la dernière journée. On déclare également un décès entre le 18 et le 23 avril et deux avant le 18 avril.

Depuis le début de cette pandémie, 344 808 personnes ont été contaminées par le virus, alors que 323 086 sont désormais rétablis.

Quelque 654 patients sont hospitalisés pour des complications liées à la COVID-19. Il s’agit d’une baisse de huit par rapport à samedi. On compte 165 personnes aux soins intensifs, 16 de moins que la veille, une nette baisse.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affiché un optimisme prudent.

La situation demeure fragile partout au Québec, mais l’espoir pointe à l’horizon. La vaccination à la population générale débutera à la fin mai. Serrons-nous les coudes dans les prochaines semaines. On doit gagner la course aux variants. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

En données brutes, l’île de Montréal rapporte 256 cas supplémentaires. Seule la Montérégie compte plus de 100 nouveaux cas à 128.

Les autorités signalent 95 autres cas en Chaudière-Appalaches, 92 dans la Capitale-Nationale, 83 en Outaouais, 68 à Laval, 59 dans Lanaudière, 56 dans les Laurentides et 44 dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone encore orange, elles font état de 48 nouveaux cas en Estrie 42 en Mauricie–Centre-du-Québec et 30 au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi que, 21 en Mauricie–Centre-du-Québec. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, placée en zone jaune, recense cinq nouveaux nouveaux cas.

Côté vaccination, la Santé publique a administré 64 949 nouvelles doses, soit 63 763 doses dans les dernières 24 heures et 1186 doses avant le 24 avril. Actuellement, 2 828 484 Québécois ont reçu leur première dose, ce qui représente un peu plus du tiers de la population.

Le Québec ne recevra pas de doses supplémentaires, « puisque les livraisons ont été complétées », a-t-on précisé par communiqué. Vendredi, 38 098 tests de dépistage ont été réalisés.

Avec La Presse Canadienne