COVID-19

Variants et vols internationaux

Trudeau doit « en faire plus », dit Legault

(Québec) François Legault presse Ottawa « d’en faire plus » pour mieux protéger les frontières terrestres et aériennes alors qu’un premier cas du variant indien a été détecté dans la province. Lui et ses vis-à-vis des provinces s’adressent à Justin Trudeau pour qu’il augmente la vigilance aux frontières canadiennes.