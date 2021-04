(Ottawa) La santé publique voit dans la nouvelle modélisation de la pandémie une « lueur d’espoir », et parle d’un retour à la normale cet été – dès lors que 75 % auront reçu une première dose d’un vaccin, et que 20 % auront reçu deux injections.

Mélanie Marquis

La Presse

Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, la valeur du Rt national a chuté en dessous de 1, selon la plus récente modélisation rendue publique vendredi matin par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Lorsque le Rt demeure constamment inférieur à 1, l’épidémie est maîtrisée. C’est pour cette raison que pour une première fois depuis belle lurette, l’administratrice en chef de l’ASPC, la Dre Theresa Tam, s’est permise de parler d’une « lueur d’espoir ».

IMAGE FOURNIE PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Les prévisions à court terme suggèrent une augmentation plus lente des cas, avec une légère accélération des décès : le nombre de cas cumulatifs est projeté entre 1,21 et 1,28 million d’ici le 2 mai 2021, et il est attendu que le nombre de décès oscillera entre 24 000 à 24 570, pour la même période.

Retour à la normale estival ?

Le document évoque des scénarios de levées des mesures restrictives pour l’été.

Ils sont largement tributaires de l’adhésion à la vaccination. « Un fort taux d’acceptation de la première dose du vaccin permettra de déterminer s’il sera sécuritaire de lever les mesures restrictives de santé publique cet été », lit-on.

IMAGE FOURNIE PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Les ingrédients du scénario plausible – et encourageant – d’un retour à la normale pour la belle saison : 75 % des Canadiens ont reçu une première dose d’un vaccin, 20 % de la population a été injectée deux fois… et les consignes de santé publique sont respectées.

Mais rien n’est encore tout à fait acquis.

Car les variants plus contagieux sont très présents au Canada, et il faut donc demeurer vigilant. La course entre la vaccination et les variants est « encore serrée », a averti le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’ASPC.

Les prévisions à plus long terme démontrent « qu’il faut adopter des mesures strictes pour maîtriser les variants plus transmissibles pendant que la vaccination progresse », stipule-t-on dans la projection fédérale.