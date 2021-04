(Ottawa) La Santé publique évoque un retour à la normale « mi-juillet, août » – dès lors que 75 % auront reçu une première dose d’un vaccin, et que 20 % auront reçu deux injections.

Mélanie Marquis

La Presse

Il y a « une lueur d’espoir », ont tour à tour lancé l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), la Dre Theresa Tam, et son bras droit, le Dr Howard Njoo, en dévoilant les plus récentes projections de l’épidémie de COVID-19 au pays, vendredi.

Le document évoque des scénarios de levées des mesures restrictives pour l’été.

« Je dirais quelque part à la mi-juillet, août », a prudemment avancé la Dre Tam.

Un retour à la normale estival est aussi largement tributaire de l’adhésion à la vaccination. « Un fort taux d’acceptation de la première dose du vaccin permettra de déterminer s’il sera sécuritaire de lever les mesures restrictives de santé publique cet été », indique-t-on dans la modélisation.

Les ingrédients du scénario plausible – et encourageant – d’un retour à la normale pour la belle saison : 75 % des Canadiens ont reçu une première dose d’un vaccin, 20 % de la population a été injectée deux fois… et les consignes de santé publique sont respectées.

Mais rien n’est encore tout à fait acquis.

Car les variants plus contagieux sont très présents au Canada, et il faut donc demeurer vigilant.

La course entre la vaccination et les variants est « encore serrée », a averti le Dr Njoo.

Les prévisions à long terme démontrent « qu’il faut adopter des mesures strictes pour maîtriser les variants plus transmissibles pendant que la vaccination progresse », stipule-t-on dans la projection fédérale, dont les premières pages contenaient une donnée très encourageante aux yeux des autorités de santé publique.

Un Rt inférieur à 1

C’est que pour la première fois depuis de nombreuses semaines, la valeur du Rt national a chuté en dessous de 1, selon la plus récente modélisation rendue publique vendredi matin.

Lorsque le Rt demeure constamment inférieur à 1, l’épidémie est maîtrisée.

Les prévisions à court terme suggèrent une augmentation plus lente des cas, avec une légère accélération des décès : le nombre de cas cumulatifs est projeté entre 1,21 et 1,28 million d’ici le 2 mai 2021, et il est attendu que le nombre de décès oscillera entre 24 000 à 24 570, pour la même période.