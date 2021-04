C’est la fin de la campagne de vaccination sans rendez-vous à Montréal, du moins pour le moment. Victimes d’un succès « foudroyant » depuis l’ouverture aux personnes de 45 ans et plus, les cinq CIUSSS confirment qu’il ne sera désormais plus possible d’obtenir le vaccin d’AstraZeneca sans avoir rendez-vous.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Tous les établissements de Montréal ont écoulé toutes leurs doses de vaccin AstraZeneca au courant des deux derniers jours pour la vaccination sans rendez-vous », ont en effet annoncé les cinq CIUSSS ainsi que le Centre universitaire de santé McGill, dans un communiqué conjoint diffusé vendredi après-midi.

Ceux-ci rappellent néanmoins que les personnes qui se sont inscrites en ligne « pourront toujours se présenter à l’heure prévue de leur rendez-vous » dans les prochains jours. « Une dose leur est réservée », promet-on, invitant les gens à se présenter en temps et lieu.

Dès aujourd’hui, et jusqu’à dimanche minimalement, il ne sera plus possible de « se déplacer directement sur les lieux pour obtenir un vaccin » au Palais des congrès ainsi que dans les cliniques de vaccination de Montréal-Nord, de Saint-Laurent ou celle de Christophe-Colomb.

Parmi les autres établissements qui cesseront de vacciner sans rendez-vous, on trouve l’Atrium du Stade olympique, l’Aréna Bob Birnie, le Centre civique Dollard-des-Ormeaux, le Centre sportif Dollard-Saint-Laurent, le centre communautaire Gerry-Robertson, l’Hôpital général de Montréal et l’aréna Bill-Durnan.

La décision, dit-on, est prise « en raison des doses réservées pour la population qui a pris un rendez-vous ». « Avec les rendez-vous confirmés dans la prochaine semaine, ce seront plus de 20 000 vaccins d’AstraZeneca qui auront été administrés dans la métropole », assurent d’ailleurs les CIUSSS à ce sujet.

Éviter les goulots d’étranglement

« Notre but, c’était vraiment d’éviter qu’il y ait des citoyens frustrés de ne pas pouvoir être vaccinés en se présentant sans rendez-vous ce week-end. On veut aussi éviter les goulots d’étranglement. Aujourd’hui, il ya des personnes qui se sont présentées qu’on ne pouvait pas vacciner, et on ne voulait pas que ça se reproduise en fin de semaine », a expliqué la porte-parole du CIUSSS Centre-Sud, Annie Dufour.

Elle rappelle que déjà durant la première journée d’admissibilité, mercredi, les Québécois de 45 ans et plus avaient été nombreux à se faire injecter une dose de vaccin AstraZeneca.

Jusqu’en fin d’après-midi, ils étaient notamment plusieurs à s’être présentés à la clinique de vaccination sans rendez-vous du Palais des congrès. En fin de journée, mercredi, tous les rendez-vous avaient déjà été accordés pour le reste de la semaine et il ne restait plus de doses pour le sans rendez-vous. Le même engouement s’était fait sentir dans la plupart des centres de vaccination.

À savoir si le sans rendez-vous reprendra éventuellement, Mme Dufour demeure prudente pour le moment. « On va faire le bilan en début de semaine. Pour l’instant, il n’y en aura plus au moins jusqu’à dimanche soir. La suite dépendra des quantités qu’on reçoit du ministère », soulève-t-elle. « La bonne nouvelle, c’est que ç’a été tout un succès, et ça s’est bien passé partout. »

De son côté, le directeur général de l’Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ), Hugues Mousseau, rappelle néanmoins qu’à l’échelle du Québec, près de 300 pharmacies ont reçu des doses de vaccins d’AstraZeneca. « Quelques milliers de rendez-vous sont disponibles en pharmacie dans les jours à venir pour les personnes admissibles. Il s’agit de visiter le portail Clic Santé pour prendre rendez-vous », assure-t-il.