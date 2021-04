Ainsi, dès aujourd’hui, au Palais des congrès ainsi que dans les cliniques de vaccination de Montréal-Nord, de Saint-Laurent ou celle de Christophe-Colomb, il ne sera plus possible de « se déplacer directement sur les lieux pour obtenir un vaccin »,

C’est la fin de la campagne de vaccination sans rendez-vous à Montréal. Victimes d’un succès « foudroyant » depuis l’ouverture aux personnes de 45 ans et plus, les cinq CIUSSS confirment qu’il ne sera désormais plus possible d’obtenir le vaccin d’AstraZeneca sans avoir rendez-vous, et ce dans tous les établissements de la métropole.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Tous les établissements de Montréal ont écoulé toutes leurs doses de vaccin AstraZeneca au courant des deux derniers jours pour la vaccination sans rendez-vous », ont en effet annoncé les cinq CIUSSS ainsi que le Centre universitaire de santé McGill, dans un communiqué conjoint diffusé vendredi après-midi.

Ceux-ci rappellent néanmoins que les personnes qui se sont inscrites en ligne « pourront toujours se présenter à l’heure prévue de leur rendez-vous » dans les prochains jours. « Une dose leur est réservée », promet-on, invitant les gens à se présenter en temps et lieu.

Ainsi, dès aujourd’hui, au Palais des congrès ainsi que dans les cliniques de vaccination de Montréal-Nord, de Saint-Laurent ou celle de Christophe-Colomb, il ne sera plus possible de « se déplacer directement sur les lieux pour obtenir un vaccin ».

Parmi les autres établissements qui cesseront aussi de vacciner sans rendez-vous, mentionnons l’Atrium du Stade olympique, l’Aréna Bob Birnie, à Pointe-Claire, le Centre civique Dollard-des-Ormeaux, le Centre sportif Dollard-Saint-Laurent, le centre communautaire Gerry-Robertson, l’Hôpital général de Montréal et, enfin, l’aréna Bill-Durnan.

La décision, dit-on, est prise « en raison des doses réservées pour la population qui a pris un rendez-vous ». « Avec les rendez-vous confirmés dans la prochaine semaine, ce seront plus de 20 000 vaccins d’AstraZeneca qui auront été administrés dans la métropole », assurent d’ailleurs les CIUSSS à ce sujet.

