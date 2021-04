(Ottawa) Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole presse le gouvernement Trudeau de suspendre les vols en provenance des pays les plus touchés par la COVID-19, y compris l’Inde.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

En conférence de presse, jeudi, M. O’Toole a affirmé que la lenteur du gouvernement Trudeau à fermer la frontière du Canada dans le passé a miné les efforts des autorités sanitaires visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a indiqué en soirée mercredi qu’une décision au sujet des vols en provenance de l’Inde sera annoncée d’ici 24 heures. Mais le premier ministre Justin Trudeau a aussi laissé entendre dans une entrevue accordée au réseau Global, également mercredi soir, que son gouvernement évaluait d’autres options que celle de suspendre les vols.

« Nous avons peu de temps pour agir, et nous devons le faire maintenant. Les conservateurs du Canada pressent Justin Trudeau de protéger les frontières du Canada et de suspendre immédiatement et temporairement tous les vols des pays les plus touchés par la COVID-19 », a déclaré M. O’Toole.

« Les Canadiens méritent de savoir où la COVID-19 se propage, comment les variants émergents, changent la transmission et quels sont les taux de vaccination au pays et à l’étranger. Cette suspension temporaire permettra au Canada d’élaborer un ensemble de paramètres clairs afin d’identifier les risques posés par les variants émergents et de faire clairement part de cette information aux Canadiens », a-t-il ajouté.

Rencontrant les médias quelques minutes plus tard, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également estimé qu’une telle mesure est nécessaire afin de protéger la population.

« Je ne peux pas être en désaccord avec cela. L’intention n’est pas de faire un énoncé à caractère idéologique ou politique. C’est de prendre des mesures qui vont protéger la santé, la sécurité et dans de nombreux cas la vie des citoyens au Canada et au Québec. Plus il y a de cas sur un territoire donné, plus il y a de risques que ces cas-là soient transportés par avion sur un autre territoire, dont le Canada. Évidemment, il faut considérer des mesures de restrictions venant d’endroits où il y a une forte prévalence du virus », a-t-il fait valoir.

Rappelons que le gouvernement Trudeau avait décidé de suspendre temporairement les vols en provenance du Royaume-Uni au début de l’année après l’apparition du variant britannique.

« C’est bon pour tout le monde. C’est multilatéral et c’est peut-être une des meilleures manières. On le fait entre les régions du Québec. On doit peut-être le faire entre les juridictions mondiales », a ajouté M. Blanchet.

Un premier cas du variant indien a été identifié mercredi au Québec, en Mauricie–Centre-du-Québec. Les autorités affirment qu’elles surveilleront étroitement l’arrivée des vols en provenance de ce pays, aux prises avec une flambée des cas de COVID-19.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) a précisé que l’infection a été détectée par séquençage. Cela dit, le variant indien n’est « actuellement pas sous surveillance rehaussée, car il ne présente pas d’impact épidémiologique ou clinique démontré », souligne l’organisme, en précisant toutefois qu’il demeurera « sur le radar » du Laboratoire de santé publique (LSPQ).

Le CIUSSS, lui, a assuré qu’une enquête épidémiologique « a été menée dès que le cas a été confirmé positif ». « Depuis que le LSPQ a confirmé qu’il s’agit d’un variant indien, la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec a repris l’enquête épidémiologique afin d’identifier l’origine du variant », a soulevé Julie Michaud.

En Colombie-Britannique, on recense déjà 39 cas du variant indien, selon ce qu’a rapporté en soirée le Vancouver Sun. Ces cas ont été identifiés au début avril, mais n’avaient pas été signalés, car « à l’époque, le B.1617 n’avait pas été identifié comme un variant préoccupant », a déclaré le ministère de la Santé de la province.

Le variant « indien » suscite l’inquiétude dans plusieurs pays actuellement, au vu de ses caractéristiques et de la rapide dégradation de la situation sanitaire en Inde. Mercredi seulement, l’Inde a rapporté 300 000 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire ainsi que 2000 décès supplémentaires.