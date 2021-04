Un premier cas du variant indien a été identifié au Québec, en Mauricie-Centre-du-Québec, alors que les autorités surveilleront étroitement l’arrivée des vols en provenance de ce pays, aux prises avec une flambée des cas de COVID-19.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il s’agit d’un premier cas associé au variant indien au Québec », a confirmé une porte-parole du CIUSSS de la Mauricie, Julie Michaud, dans un courriel envoyé à La Presse. Elle précise toutefois que ce cas de variant « n’a pas été identifié sur le territoire de la Haute-Mauricie », tel qu’il avait été rapporté plus tôt par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Pour l’heure, on ignore donc dans quel secteur de la région le cas a été décelé. Selon nos informations, le patient qui a contracté cette souche aurait été déclaré positif il y a deux semaines, et avait été vacciné contre la COVID-19 il y a environ deux mois.

Joint par La Presse, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a précisé que l’infection a été détectée par séquençage. Cela dit, le variant indien n’est « actuellement pas sous surveillance rehaussée, car il ne présente pas d’impact épidémiologique ou clinique démontré », souligne l’organisme, en précisant toutefois qu’il demeurera « sur le radar » du Laboratoire de santé publique (LSPQ).

Le CIUSSS, lui, a assuré qu’une enquête épidémiologique « a été menée dès que le cas a été confirmé positif ». « Depuis que le LSPQ a confirmé qu’il s’agit d’un variant indien, la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec a repris l’enquête épidémiologique afin d’identifier l’origine du variant », soulève Julie Michaud à ce sujet.

« Nous ne donnerons pas d’information quant au lieu de résidence de l’individu. La personne était vaccinée et est guérie », a aussi avancé Mme Michaud, rappelant au passage « que d’ici à ce qu’une majorité de la population soit vaccinée, il faut absolument poursuivre nos efforts et respecter les mesures en place pour limiter les effets de la troisième vague et des variants ».

Craintes à l’international

Le variant « indien » suscite l’inquiétude dans plusieurs pays actuellement, au vu de ses caractéristiques et de la rapide dégradation de la situation sanitaire en Inde. S’il suscite notamment des questions sur l’efficacité des vaccins, rien ne prouve toutefois pour l’instant qu’il soit plus contagieux ou qu’il rende ces vaccins moins efficaces.

Chose certaine : la souche a été détectée pour la première fois dans l’ouest de l’Inde, dans la province du Maharashtra, en octobre. Elle représente aujourd’hui la majorité des nouvelles infections dans cette région. Le variant est qualifié de « double mutant » parce qu’il est notamment porteur de deux mutations préoccupantes au niveau de la protéine de pointe (« spike ») du virus Sars-CoV-2.

Plus tôt, mercredi, les autorités canadiennes de santé publique ont annoncé que le gouvernement fédéral surveillera étroitement l’arrivée de vols en provenance de l’Inde, où une vague massive de nouveaux cas de COVID-19 déferle.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a reconnu qu’Ottawa a jusqu’ici préféré une approche globale et non spécifique à un ou des pays en particulier, mais a cependant ouvert la porte à la possibilité que l’Inde fasse l’objet d’une exception à cette règle en raison du variant inquiétant. Mercredi seulement, l’Inde a rapporté 300 000 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire ainsi que 2000 décès supplémentaires liés à la pandémie.

D’après les données du gouvernement fédéral, 35 vols en provenance de l’Inde ont atterri au Canada au cours des deux dernières semaines avec au moins un cas de COVID-19 à bord. En Ontario, le gouvernement de Doug Ford plaide en faveur d’une interdiction des vols en provenance de ce pays et d’autres endroits identifiés comme d’importants foyers d’éclosions.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne