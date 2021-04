Le vaccin d’AstraZeneca offert aux 45 ans et plus

(Québec) Québec offrira le vaccin d’AstraZeneca aux 45 ans et plus à compter de mercredi, mais il faudra « se lever de bonne heure » pour espérer une dose du sérum. Il prolonge jusqu’au 3 mai les mesures spéciales d’urgence dans la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches et l’Outaouais.

Tommy Chouinard

La Presse

« On approche de la capacité limite » des hôpitaux dans ces régions, a expliqué le premier ministre François Legault en conférence de presse mardi.

Les écoles et les commerces non essentiels resteront donc fermés jusqu’au lundi 3 mai. Le couvre-feu y est maintenu à 20 h.

Pour François Legault, si les nouvelles infections n’augmentent pas à un rythme aussi important qu’au cours des derniers jours, les hospitalisations et les décès sont en hausse dans les trois régions. « Dans toute la région de Chaudière-Appalaches », où la situation en Beauce préoccupe particulièrement, « on est proche de la capacité maximale pour le nombre de patients dans les hôpitaux », a signalé le premier ministre. La Capitale-Nationale et l’Outaouais sont aussi des régions près de la capacité hospitalière.

À preuve, des patients sont transférés de l’hôpital de Saint-Georges à l’hôtel-Dieu de Lévis, d’autres de l’Outaouais sont transportés dans les Laurentides, a mentionné le premier ministre.

« De façon surprenante », le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste stable à Montréal et à Laval, a observé M. Legault. Mais il est trop tôt pour faire passer le couvre-feu de 20 h à 21 h 30.

Il considère que les mesures du gouvernement « fonctionnent pour l’instant », « quand on se compare avec ce qu’on voit en Ontario » où les nouvelles infections sont plus nombreuses proportionnellement.

Le comité d’immunisation du Québec a recommandé une baisse de l’âge d’admissibilité au vaccin d’AstraZeneca dont l’utilisation était suspendue jusqu’ici pour les moins de 55 ans, a confirmé François Legault.

L’avis du comité n’a pas été rendu public ; le Dr Horacio Arruda a plaidé qu’il y avait un embargo et que la publication se ferait plus tard mardi.

L’admissibilité à ce vaccin est fixée à 45 ans et plus. La mesure entrera en vigueur à compter de mercredi. Lundi, l’Ontario, l’Alberta et le Manitoba ont décidé d’offrir le vaccin d’AstraZeneca aux 40 ans et plus.

Le directeur national de santé publique a expliqué que le comité a choisi 45 ans après avoir fait une « analyse en fonction des bénéfices et du potentiel de risque » au Québec. Il fallait aussi tenir compte du nombre de doses disponibles, a ajouté le Dr Arruda.

Le Québec compte moins de 200 000 doses d’AstraZeneca, alors qu’il y a plus de 600 000 personnes âgées entre 45 et 55 ans - et c’est sans compter les 200 000 autres personnes plus âgées à qui l’on offre déjà le vaccin. « Levez-vous de bonne heure » pour obtenir une place, a conseillé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le vaccin sera disponible sans rendez-vous (« il y aura des files d’attente », a-t-il prévenu) ou avec rendez-vous.

Grâce aux vaccins supplémentaires en provenance de Pfizer, les handicapés physiques et intellectuels seront priorisés dans l’administration du vaccin. Une annonce en ce sens sera faite jeudi, alors que la liste de priorisation du gouvernement sera revue. « On va prioriser ces gens-là », qui vont donc passer « avant la population en général », a indiqué Christian Dubé. Il était d’abord prévu que les personnes handicapées soient vaccinées en même que la population en général.

Christian Dubé ne voit pas la nécessité d’accélérer le rythme de vaccination dans les CHSLD, les résidences pour aînés et les ressources intermédiaires, contrairement à l’avis de certains experts. « On va respecter notre échéancier à l’intérieur de 112 jours », a-t-il répondu. « Au plus tard le 8 mai, toutes les personnes dans les CHSLD auront reçu leur deuxième dose, ce qui permet d’être à l’intérieur de nos délais ». Ceux qui ont reçu le vaccin de Moderna pourront recevoir une deuxième dose de Pfizer pour pallier la disponibilité réduite du sérum de Moderna, a-t-il indiqué.