Le Manitoba ouvre la vaccination aux 40 ans et plus

(Winnipeg) Les Manitobains de 40 ans et plus pourront maintenant recevoir le vaccin Oxford-AstraZeneca contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

Le gouvernement du Manitoba a abaissé lundi l’âge minimum d’admissibilité à ce vaccin, à la suite de décisions similaires prises en Ontario et en Alberta en fin de semaine.

Jusqu’ici, au Manitoba, le vaccin AstraZeneca n’était offert qu’aux personnes de 65 ans et plus et à celles de 55 à 64 ans souffrant de certaines conditions médicales sous-jacentes. Au Manitoba, les doses d’AstraZeneca sont distribuées dans les cliniques médicales et les pharmacies.

Santé Canada a approuvé le vaccin pour les personnes de moins de 55 ans, mais le Comité consultatif national de l’immunisation a recommandé que le vaccin ne soit offert qu’aux personnes de 55 ans et plus, en raison d’un risque légèrement élevé de caillots sanguins — un effet secondaire extrêmement rare.

Sur plus de 700 000 doses d’AstraZeneca administrées jusqu’à présent au Canada, on n’a signalé que deux cas de caillots sanguins — un au Québec et un autre en Alberta.

Québec serait sur le point d’offrir le vaccin d’AstraZeneca aux moins de 55 ans, a laissé entendre lundi matin le Dr Horacio Arruda, directeur de la Santé publique.