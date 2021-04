COVID-19

L’Ontario resserre les mesures

Les déplacements entre le Québec et l’Ontario interdits

Le confinement se poursuit en Ontario. Le gouvernement de Doug Ford a annoncé vendredi le prolongement de l’ordonnance à la maison pour une durée de deux semaines, en plus d’instaurer des mesures plus strictes pour les déplacements, les lieux de culte et les commerces essentiels. Les déplacements entre le Québec et l’Ontario seront désormais interdits.